Símbolo de Curitiba, estações-tubo serão reformadas; veja quais!

A Prefeitura de Curitiba, por intermédio da URBS, começou nesta segunda-feira (11) a revitalização de 120 estações-tubo da capital. O projeto tem investimento de R$ 6,4 milhões e prevê a reforma dos pisos e a adequação das portas destinadas a pessoas com deficiência.

As primeiras estações que receberão as melhorias são:

Alto Boqueirão (sentido Terminal Boqueirão);

Terminal Campo Comprido (sentido CIC Norte);

PUC (sentido Centro/Rodoferroviária);

CIC Norte (sentido Terminal Pinhais);

Xapinhal (sentido Terminal Pinheirinho);

Parque Iguaçu (sentido Sitio Cercado);

Terminal CIC (sentido Maracanã);

Terminal Santa Felicidade (sentido Terminal Bairro Alto).

+ Leia mais: Polícia começa a investigar acidente entre dois ônibus no centro de Curitiba

Segundo o presidente da URBS, Ogeny Pedro Maia Neto o objetivo é dar mais conforto, segurança e acessibilidade aos passageiros do sistema de transporte de Curitiba. Se o tempo ajudar, a reforma destas 120 estações-tubo deve ser concluída até janeiro de 2024.

As obras foram divididas em quatro lotes e as estações-tubo ficarão desativadas parcialmente ou integralmente. Os usuários serão avisados por informações em cartazes e Painéis de Mensagens Variáveis (PMV) nas estações-tubo.

Cada revitalização deve durar de quatro a seis dias, em média. Mas alguns pontos poderão ficar desativados de dez a 22 dias, como é o caso da Estação Central (sentido Terminal Capão Raso), com obras previstas para dezembro.

+ Veja também: Vídeo! Fogo em tradicional churrascaria de Curitiba foi intencional; Você não imagina o motivo!

Os R$ 6,4 milhões investidos em 2023 se somam aos R$ 6,5 milhões que foram aplicados na reforma de 85 estações-tubo e do Terminal Cabral no ano passado. Com as novas obras, sobe para 205 o número de estações reformadas desde 2022, o que representa 60% das 338 estações-tubo da cidade.

Melhorias

As reformas complementam as melhorias que vêm sendo implantadas no transporte coletivo nos últimos anos, que incluem a inauguração do Terminal Tatuquara e a implantação do novo Ligeirão Fagundes Varela/Pinheirinho, que estabeleceu uma ligação entre o Norte e o Sul da cidade pela Linha Verde, a colocação de painéis fotovoltaicos em terminais, a programação de aquisição de 70 ônibus elétricos até junho de 2024 e ainda a extensão do Ligeirão Santa Cândda/Pça do Japão até o Pinheirinho, em fase final de obras.

Após acidente

Nesta quarta-feira (6/9), a Urbs também conclui os reparos nas plataformas do Terminal Boa Vista que foram danificadas por em um acidente envolvendo um biarticulado no último dia 30 de agosto. Foram investidos R$ 14 mil no conserto das plataformas 3, 4 e 5.

Você já viu essas??

LUTO!! Morre empresário que foi dono de tradicional restaurante árabe de Curitiba Família!! ENCONTRO ÉPICO! Netos reproduzem foto de 60 anos atrás! Credo, que delícia!! Combinação polêmica vira lanche consagrado em lanchonete de Curitiba