Não é música sertaneja, mas o “Fazendeiro do Amor” acabou sendo preso na segunda-feira (11), em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Teodoro Cassiano Cardoso, é suspeito de aplicar golpes em mulheres em diversas regiões do país com promessas amorosas. O Rei do Gado falcatrua era considerado foragido da Justiça.

De acordo com o delegado Fábio Machado, uma denúncia apontou que o Fazendeiro do Amor estava morando com uma mulher em São José dos Pinhais. A Guarda Municipal foi ate a residência, e não teve dificuldade de encontrar de 55 anos.

“Ele tem várias passagens por estelionato, apropriação indébita, uso de documento falso. Levantamos aqui que ele se passava por pecuarista e se aproximava dessas mulheres, e as envolvia emocionalmente. Ele aplicava fraudes para que elas transferissem o patrimônio para ele, pagavam contas dele, e depois da vantagem recebida, ele fugia e colocava a culpa nas mulheres. Com o dinheiro obtido, ele se aproximava de outras mulheres”, disse Fábio.

A polícia ainda vai decidir se ele deve permanecer no Paraná ou será transferido para Mato Grosso do Sul, onde foi expedido mandado de prisão contra ele.

