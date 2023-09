Nota Paraná milionário sorteia prêmios de R$ 10 mil; veja os ganhadores

Moradores de Curitiba e de mais seis cidades dos Paraná faturaram os prêmios de R$ 10 mil do programa Nota Paraná. O sorteio, que também premiou um consumidor de Curitiba com o prêmio máximo de R$ 1 milhão, foi realizado na segunda-feira (11).

Ao todo, 10 pessoas que pedem o CPF na nota e participam do programa foram contempladas com os prêmios de R$ 10 mil. Os sorteados são moradores das seguintes cidades e bairros:

Curitiba

Novo Mundo (final do CPF 179-38)

Jardim Social (final do CPF 959-00)

Foz do Iguaçu

Jardim Lancaster (final do CPF 759-24)

Maringá

Jardim Fregadoli (final do CPF 579-00)

Vila Bosque (final do CPF 299-09)

Jardim São Clemente (final do CPF 339-49)

Nova Esperança

Centro (final do CPF 399-63)

Pato Bragado

Lot Continental (final do CPF 619-90)

Rolândia

Bairro não está identificado no cadastro (final do CPF 789-59)

Umuarama

Centro (final do CPF 388-02)

De acordo com a organização do programa, os ganhadores podem verificar os bilhetes premiados através do aplicativo ou do site do Nota Paraná, e transferir o valor para a conta cadastrada no programa.

Também foram sorteados nesta semana, os prêmios de R$ 100 mil e R$ 50 mil. Outras 15 mil pessoas receberam prêmios de R$ 50.Já pelo Paraná Pay, 8 mil prêmios de R$ 100 foram distribuídos aos consumidores.

Entidades sociais

O Programa Nota Paraná, ainda sorteou 40 entidades sociais de 27 cidades do Estado com prêmios de R$ 5 mil. As instituições sociais premiadas são de Curitiba (5), Ponta Grossa (4), Foz de Iguaçu (3), Fazenda Rio Grande (2), Paranavaí (2), Maringá (2), Toledo (2), Apucarana, Araucária, Campo Largo, Campo Mourão, Céu Azul, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guaraniaçu, Inácio Martins, Ipiranga, Itaúna do Sul, Laranjeiras do Sul, Londrina, Pato Branco, Ribeirão do Pinhal, Santo Antônio da Platina, São Jorge do Ivaí, Tapejara, Ubiratã e Umuarama.

É possível ver a lista completa das entidades sorteadas AQUI . Esta foi a primeira edição do sorteio desde a mudança na regulamentação, que aumentou o número de organizações premiadas. Antes, 10 entidades sorteadas eram contempladas com R$ 10 mil cada; a partir deste mês de setembro, serão 40 organizações sorteadas com R$ 5 mil.

O programa tem cadastradas atualmente 1.720 instituições que atuam nas áreas de assistência social, educação, saúde e geração de emprego. Todas recebem ao menos R$ 100 todos os meses, além de concorrem aos prêmios principais.

