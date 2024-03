Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (10)

ALBERTO FRANCISCO DOS SANTOS, 73 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Filiação: MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS e EDITE MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 9 de março de 2024 às 17:30h.

ALZIRA TEREZINHA ALVES DA SILVA, 76 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: JOSE ALVES DA SILVA e ERZITA ALVES DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), domingo, 10 de março de 2024 às 16:00h.

AMARILDO MARQUES DE MIRANDA, 62 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: MARIA EUNICE DOS SANTOS. Filiação: JUVENAL MARQUES DE MIRANDA e MARIA JANETE DE MIRANDA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, sábado, 9 de março de 2024 às 17:00h.

APARECIDA DOS SANTOS, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO ANGELO DOS SANTOS. Filiação: JOSE ALVES TOLEDO e ANTONIA CONCEICAO DE JESUS TOLEDO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, domingo, 10 de março de 2024 às 10:00h.

CELIA SILVERIO NOGUEIRA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARCILIO NOGUEIRA. Filiação: FRANCISCO BATISTA SILVERIO e MARIETA SILVERIO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 10 de março de 2024.

CICERA MARIA FERNANDES COSTA, 70 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: EURICO FERNANDES DA COSTA e MARIA JULIA VIEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sábado, 9 de março de 2024 às 17:00h.

CLEONICE BENEDITA DOS SANTOS ARAUJO CERONATO, 65 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Cônjuge: DARCI PEDRO CERONATO. Filiação: ANGELO COLLY ARAUJO e LUCY DOD SANTOS ARAUJO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, domingo, 10 de março de 2024 às 15:00h.

DAZIR DE OLIVEIRA ROSA, 85 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: JORGE ROSA. Filiação: JOAO ALVES DE OLIVEIRA e THEODOMIRA RIBEIRO DE LIMA OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 10 de março de 2024 às 12:00h.

DIVINA REGUELIN, 78 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: LEOPOLDO REGUELINN e MARIA GONCALVES REGUELIN. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 10 de março de 2024 às 14:30h.

EDGAR TAVORA JUNIOR, 78 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: EDGAR TAVORA e LEONY CALDERARI TAVORA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, domingo, 10 de março de 2024 às 14:00h.

EDNIMAR OLIVEIRA REZENDE PINTO, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IRINEU DE OLIVEIRA PINTO. Filiação: JOSE MARCOLINO REZENDE e ANTONIA OLIVEIRA REZENDE. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 10 de março de 2024 às 09:00h.

EDSON PEREIRA DOS SANTOS, 51 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Filiação: VALDELINO PEREIRA DOS SANTOS e ILVA FARIA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 10 de março de 2024.

ELIAS MARINHO, 87 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARIA LUZIA MARINHO. Filiação: FRANCISCO MARINHO e MARIA MARINHO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, domingo, 10 de março de 2024 às 16:00h.

ELIONE ROGERIO PERIN DE SOUZA, 51 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JOAO PERIN DE SOUZA e IRENE PERIN DE SOUZA. Sepultamento: CEMITERIO PATO BRANCO/PR, domingo, 10 de março de 2024.

EUNICE TEREZINHA DOS SANTOS, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CAPISTRANO FRANCISCO DOS SANTOS e SEMI BATISTA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 10 de março de 2024 às 15:00h.

EVALTER CORDEIRO DE OLIVEIRA, 63 ano(s). Profissão: BIOQUÍMICO(A). Filiação: JOAQUIM CORDEIRO DE OLIVEIRA e CECILIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 10 de março de 2024.

GABRIEL FRANCO FERREIRA DOS SANTOS, 54 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Filiação: e MARIA DA LUZ FRANCO DEJESUS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 9 de março de 2024 às 14:00h.

GENI CARDOSO WOJCIK, 83 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ANDRE WOJCIK. Filiação: JOSE CARDOSO e DIVA PAN CARDOSO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 10 de março de 2024 às 16:00h.

GENY BUENO MARCONDES, 79 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: SINANI LOURENCO MARCONDES. Filiação: PEDRO DE SOUZA BUENO e BENEDITA ROBERTO DE SOUZA. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, domingo, 10 de março de 2024 às 15:00h.

IDA GASTALDI DE FARIAS, 85 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: ANTONIO GASTALDI JUNIOR e VIRGINIA TORRESANI GASTALDI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 10 de março de 2024.

ISABEL CRISTINA REMPEL, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FERDINAND HEINZ REMPEL. Filiação: e ANITA BERGER. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 10 de março de 2024 às 16:30h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desto domingo (10)

JEANE MARA JOMPOLSKY KATARIVAS, 73 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: JAKOV KATARIVAS. Filiação: JACOB JOMPOLSKY e SARITA STIVELMAN JOMPOLSKY. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO ISRAELITA UMBARÁ, domingo, 10 de março de 2024 às 14:30h.

JOAO RODRIGUES, 76 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: e CARMELINA RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 10 de março de 2024.

JOSE LUIZ CIOLA, 76 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: ANTONIO HOLANDO CIOLA e AIDYL BITTENCOURT CIOLA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 10 de março de 2024 às 16:00h.

JOSE SEBASTIAO FRAGOSO, 66 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ANTONIO DE OLIVEIRA FRAGOSO e MARIA ROSA DA SILVA FRAGOSO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, domingo, 10 de março de 2024.

LEANDRO DE CAMARGO, 38 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: GISELI FLORINDA BOSA DE CAMARGO. Filiação: AGUINALDO SIMOES DE CAMARGO e MARIA APARECIDA MARTINS DE CAMARGO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, domingo, 10 de março de 2024 às 12:00h.

LUIZ DUARTE DE LIMA, 73 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: CONCEICAO APARECIDA DE LIMA. Filiação: REGINALDO DUARTE DE LIMA e CORALIA FERREIRA DE LIMA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, domingo, 10 de março de 2024.

MARCIA REGINA DA SILVA, 56 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: LUUIZ AGUINALDO DA SILVA e ALAIDE DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 10 de março de 2024 às 17:00h.

MARIA DE LOURDES COLOMBIOWSKI SCHLIT, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE SCHLIT. Filiação: ESTANISLAU COLOMBIOWSKI e MARIA JOANNA COLOMBIOWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 10 de março de 2024 às 14:00h.

MARIA HELENA STEMPOSKI, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: THADEU STEMPOSKI e LINDAMIR GERNISKI STEMPOSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 10 de março de 2024.

MARIA MADALENA DERINE MENDES, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE MENDES. Filiação: FRANCISCO DERINE e JULIETA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 10 de março de 2024 às 17:00h.

MARIA NATASHA DA CONCEICAO, 25 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: e SELMA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 10 de março de 2024 às 16:00h.

MATTEO GERONASIO NAZARI PALUDO, 1 mes(es). Profissão: DO LAR. Filiação: EVERTON PALUDO e BEATRIZ KAROLINE RODRIGUES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 10 de março de 2024.

MONICA GOOSSEN, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANZ GOOSSEN JUNIOR e HELENA GOOSSEN. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 9 de março de 2024 às 18:00h.

PEDRO DONATO DOS SANTOS, 5 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: RICARDO DONATO DOS SANTOS e THAIS SANTOS DONATO. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, domingo, 10 de março de 2024.

PRISCILA KOT SVOBODA, 58 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Filiação: JOAO SVOBODA FILHO e ANNA KOT SVOBODA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), domingo, 10 de março de 2024.

RAUL CAVALLI, 84 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: CECILIA CORADASSI CAVALLI. Filiação: EUSTACHIO CAVALLI e CLOTILDE ALEXANDRINA CAVALLI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, domingo, 10 de março de 2024.

REGINALDO JOSE DA SILVA, 49 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: JOSE APARECIDO DA SILVA e MARIA IRENE DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 9 de março de 2024 às 17:00h.

RITA SALES BORGES, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO SALES e ETERVINA GONCALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 10 de março de 2024 às 10:00h.

ROGER DIAS DA ROCHA, 54 ano(s). Profissão: ANALISTA INFORMÁTICA. Cônjuge: JULIANE DE CASTRO ANTUNES. Filiação: LANDOLPHO DIAS DA ROCHA e OLIDIA IURCHIPAK DA ROCHA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 10 de março de 2024.

SIMONE ARAUJO, 27 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PAULO BARBOSA ARAUJO e MARILDA DA SILVA AISS ARAUJO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 10 de março de 2024 às 11:00h.

SOPHIA SERDUK, 92 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: GABRIEL SERDUK e MELANIA SERDUK. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 10 de março de 2024 às 15:00h.

WILLIAN TEIXEIRA DE LIMA, 30 ano(s). Profissão: RECEPCIONISTA. Filiação: ANISIO TEIXEIRA DE LIMA e MARINA JULIA ROSA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 10 de março de 2024 às 09:00h.

ZORAIDE DE SOUSA MORETTI, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RUBENS APARECIDO MORETTI. Filiação: LUIZ DE SOUZA e ANTONIA SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 10 de março de 2024 às 09:00h.

