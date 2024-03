Paraná terá cinco novos campi do Instituto Federal de Educação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anuncia nesta terça-feira (12) os 100 novos campi de IFs (Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia) que vão abranger os 26 estados e o Distrito Federal. No Paraná, serão cinco novas unidades, em Araucária, Maringá, Toledo, Cianorte e Cambé.

O investimento é de R$ 3,9 bi do Novo PAC e contempla, ainda, a consolidação de unidades existentes. Serão criadas 140 mil novas vagas, a maioria em cursos técnicos integrados ao ensino médio.

“É uma conquista muito importante, pois os Institutos Federais são instituições de excelência que oferecem formação humana integral a seus estudantes, e ofertam o melhor ensino médio do país, gerando transformação social e promovendo o desenvolvimento regional”, afirma a deputada estadual Ana Júlia Ribeiro (PT), que participou das negociações para a ampliação do IFPR no estado junto à deputada federal Gleisi Hoffmann e dos deputados federais Zeca Dirceu e Elton Welter.

“Essa conquista mostra o compromisso do presidente Lula com o avanço do conhecimento e do Ensino médio de qualidade, com formação técnica”, disse Ana Júlia.

O novo campus de Araucária está dentro de uma articulação maior dos mandatos das deputada Ana Júlia e Gleisi Hoffmann, que envolve a reativação da FAFEN-PR (Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados do Paraná), no município.

Em paralelo às tratativas para a retomada das atividades na fábrica, a instalação de um campus do IFPR era reivindicada para aumentar o potencial produtivo da região, através de cursos que dialoguem com a cadeia produtiva local. “A instalação do IFPR impulsionará um polo de pesquisa, e trará inovação tecnológica e sustentabilidade”, afirma Ana Júlia.

