As 5 lojas físicas e e-commerce da Super Pro Atacado oferecem mais de 25 mil itens no catálogo de produtos.

A Super Pro Atacado é referência no mercado de atacado de ferramentas e materiais profissionais. Com mais de 25 mil itens no catálogo de produtos e preços exclusivos, a loja atende às necessidades de diferentes perfis de clientes.

O portfólio da Super Pro Atacado conta com ferragens, acessórios, ferramentas manuais, EPI ‘s, máquinas elétricas e outros itens que atendem empresas e profissionais de nichos como construção civil, jardinagem, agricultura, pintura, hidráulica e elétrica.

Soluções completas em ferramentas e equipamentos de uso profissional

Com um mix completo de produtos, máquinas e equipamentos de qualidade, a Super Pro Atacado oferece soluções para uso pessoal e principalmente profissional, com preços de atacado mesmo nas compras por unidade.

O consumidor, seja ele pessoa física ou jurídica, também encontra uma enorme variedade de ferramentas manuais, pneumáticas, elétricas, entre outras opções que atendem às necessidades profissionais de diferentes nichos do mercado.

21 departamentos de produtos

Nas lojas físicas e no e-commerce, empresas e profissionais autônomos encontram mais de 25 mil produtos das melhores marcas distribuídos pelos 21 departamentos da loja:

Ferramentas manuais

Nem só de tecnologia e equipamentos elétricos vivem os profissionais da construção civil, jardinagem, pintura, agricultura, elétrica e hidráulica. As ferramentas manuais, como martelos, estiletes, tesouras, alicates, fitas e marretas são essenciais na maleta de trabalho.

Máquinas elétricas

As máquinas elétricas facilitam a vida de profissionais de oficina e do setor industrial nas mais diversas funcionalidades, como serrar, cortar, lixar e polir com mais qualidade e conforto.

Construção civil

Na Super Pro Atacado você também encontra equipamentos e ferramentas de primeira linha para atender as diferentes áreas da construção civil. São betoneiras, cortadores de tubos e canos, cortadores de pisos, de vergalhão e outros itens necessários no canteiro de obra.

Elétrica

Profissionais eletricistas encontram na Super Pro Atacado ferramentas manuais e elétricas, assim como também lanternas, desencapadores de fios, fitas isolantes, multímetros e outros itens que não podem faltar no kit de trabalho.

Jardinagem e Agricultura

Neste departamento você encontra tudo que precisa para trabalhar em empresas ou de forma autônoma no segmento da agricultura ou jardinagem, como máquinas de cortar grama, trituradores, máquinas agrícolas, luminárias de emergência, cordas, arame farpado e outros produtos essenciais.

Hidráulica

Se você é encanador ou trabalha com a parte hidráulica não pode ficar sem alguns itens fundamentais para desempenhar as tarefas do dia a dia, como alicates bomba d’água, marretas, arcos de serra, cortadores de tubo e outras ferramentas encontradas neste departamento da Super Pro Atacado.

Abrasivos, solda e usinagem

É neste departamento que indústrias, profissionais e empresas que trabalham com esse segmento encontram ferramentas de qualidade, máquinas de solda, discos de corte, consumíveis de solda e outros produtos das melhores marcas do mercado.

Outros departamentos

Camping, lazer e pesca;

Compressores;

Casa;

Auto elétrica;

Bancadas; movimentação de cargas e fixação;

Borrachas;

Funilaria e Pintura;

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs);

Ferramentas Especiais Mecânico;

Equipamentos para carros, motos e caminhões;

Injeção Eletrônica;

Químicos e Lubrificantes;

Equipamentos de Medição;

Fixadores;

Equipamentos Pneumáticos.

Confiança e conveniência para profissionais que buscam qualidade.

A Super Pro Atacado conta com 21 departamentos nas lojas físicas e e-commerce. | Imagem: Shutterstock

Não é por acaso que a Super Pro Atacado se consolidou como líder de mercado no atacado de ferramentas. Além da variedade de produtos, com itens para construção civil, indústria, elétrica, pintura, hidráulica e outros nichos de negócio, a loja oferece preços acessíveis e excelência no atendimento.

Atendimento especializado

A equipe da Super Pro Atacado é formada por profissionais treinados, com conhecimento técnico e apaixonados pelo que fazem, sempre com o objetivo de proporcionar um atendimento de excelência, com recomendações e orientações personalizadas para ajudar na escolha dos produtos certos.

Conveniência e praticidade

Para descomplicar ainda mais a vida do profissional, além das 5 lojas físicas (Curitiba, São José dos Pinhais, Contagem, Esteio e Cascavel) a Super Pro Atacado oferece a possibilidade de comprar online pelo site oficial superproatacado.com.br

ou por televendas por meio os números 0800-7210860 e 41 3405-2800.

Super Pro Atacado: referência no atacado de ferramentas

A Super Pro Atacado vem transformando o mercado no segmento “atacarejo” com uma variedade de materiais das melhores marcas, principalmente para profissionais e empresas que buscam qualidade e preço baixo.

As lojas físicas da Super Pro Atacado funcionam de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 20h, sábado, das 8h às 20h, e domingo, das 9h às 18h. Conheça e encontre tudo que precisa para atender às suas necessidades.