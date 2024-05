A Super Pro dispõe de todas as ferramentas e equipamentos necessários para a realização de reparos elétricos e hidráulicos

Você busca mais agilidade e segurança na hora de consertar aquela torneira com vazamento, um ralo entupido ou problemas de encanamento em casa? Pois saiba que é possível lidar de forma eficaz com vazamentos e pequenas instalações hidráulicas, sem a necessidade de chamar um profissional.

Neste guia, você aprenderá a identificar e corrigir vazamentos comuns em torneiras e registros, bem como realizar reparos elétricos.

Aprenda a consertar vazamentos e instalações hidráulicas

Para manter suas instalações hidráulicas em bom estado e funcionamento, é preciso fazer a manutenção adequada. Com algumas dicas básicas, é possível prolongar a vida útil das instalações e resolver facilmente problemas como vazamentos e entupimentos.

Vazamentos

O vazamento de torneira é um dos problemas de encanamento mais comuns em casa. Para consertar esse tipo de vazamento na hidráulica de sua residência, tenha em mãos algumas ferramentas manuais, como kit de reparo para torneira, panos, lanterna e lubrificante.

Após desligar a água da torneira afetada, desmonte essa torneira e verifique se há arruelas ou vedantes desgastados. Substitua os componentes necessários e remonte a torneira, apertando as conexões adequadamente para evitar vazamentos futuros. Por fim, ligue a água e verifique se o vazamento foi corrigido.

Reparos elétricos

Com apenas algumas ferramentas e equipamentos de proteção, é possível fazer reparos elétricos simples em casa, como consertar fios desencapados, interruptores com mau contato ou tomadas soltas, evitando riscos de incêndio ou choques.

Ao utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para evitar acidentes e ferramentas básicas do kit do eletricista, como alicate, chave de fenda, medidores e testadores, multímetro, fita isolante e caixa de ferramentas, você garante a segurança e o bom funcionamento dos equipamentos e sistemas elétricos.

Instalações hidráulicas em casa



Para realizar pequenas instalações hidráulicas em casa, é preciso planejar. Saiba onde colocar tubulações, torneiras e válvulas para necessidades atuais e futuras em sua casa. Antes de iniciar as instalações, certifique-se de desligar a água, fechando a válvula de corte.

O próximo passo é escolher os materiais e ferramentas adequadas, como tubos, conexões, válvulas, torneiras e fitas de vedação. Algumas ferramentas, como chave inglesa e cortador de tubo, são necessárias em diversos casos.

Meça e corte os tubos de acordo com seu planejamento, conectando por meio de conexões apropriadas. Após instalar as válvulas de corte nas tubulações principais, instale as torneiras e as saídas de água desejadas. Teste o sistema, abrindo o registro de água, e aplique selante ou fita de vedação para garantir que não haja vazamentos.



