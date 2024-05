O uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) é essencial quando o assunto é fazer reparos elétricos domésticos

Identificar e resolver pequenos problemas de eletricidade em casa ainda é um desafio para muitas pessoas. No entanto, hoje existem equipamentos de segurança voltados para evitar a possibilidade de acidentes e garantir a realização de pequenos reparos domésticos.

Além de economizar dinheiro a longo prazo, fazer reparos elétricos simples garante a segurança e o bom funcionamento dos equipamentos e sistemas elétricos. Com apenas algumas ferramentas e equipamentos de proteção, é possível lidar com fios desencapados, interruptores com mau contato ou tomadas soltas, evitando riscos de incêndio ou choques.

Guia seguro para pequenos reparos elétricos domésticos

Guia seguro para pequenos reparos elétricos domésticos

Investir um pouco de tempo e esforço na manutenção elétrica tem consequências muito positivas. Além de proteger você e sua família, sua residência passa a estar mais segura.

A seguir, entenda como identificar, diagnosticar e resolver problemas comuns de eletricidade em casa.

Passo a passo para fazer pequenos reparos

Problemas elétricos simples podem ser resolvidos rapidamente sem apoio de especialistas, como a troca da resistência de um chuveiro e a troca de lâmpadas.

Confira o passo a passo:

– Troca da resistência do chuveiro: tenha em mãos a nova resistência compatível, uma chave de fenda e um alicate pequeno. Após desligar o disjuntor ou a chave geral, verifique se o chuveiro está desligado, remova a mangueira, o espalhador e o disco separador, e substitua a resistência com cuidado. Leia as instruções da embalagem da nova resistência e garanta que os terminais de conexão estão corretamente instalados.

– Troca de lâmpadas: tenha preferência por um modelo mais econômico e durável, como a lâmpada de LED, na substituição. Com uma chave de fenda e uma escada, se necessário, você está pronto para fazer a troca. Basta desligar a chave geral ou a do cômodo, verificar se a lâmpada não está quente ou quebrada e retirar com cuidado a peça a ser trocada e os parafusos correspondentes. Após girar no sentido anti-horário e retirar a peça queimada, rosqueie a nova lâmpada, verifique se está firme e ligue novamente o disjuntor conferindo se a lâmpada está acendendo.

Fique atento! Antes de realizar estes reparos, certifique-se de que você está utilizando os equipamentos de segurança corretos.

Como fazer reparos elétricos?

Executar reparos elétricos, como os citados anteriormente, requer conhecimento básico para identificar, diagnosticar e resolver os problemas de eletricidade em casa. Em todos os casos, é imprescindível o uso adequado de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para evitar acidentes.

E onde encontrar esses EPIs? Em lojas especializadas em ferramentas, ferragens e equipamentos, como a Super Pro Atacado.

Saiba escolher o kit básico do eletricista



Alguns equipamentos são básicos para todo o tipo de reparo elétrico feito em casa. É o que chamamos de kit básico do eletricista. Nele, você precisa considerar ter alicate, chave de fenda, medidores e testadores, multímetro, fita isolante e caixa de ferramentas.

Em relação à segurança, os EPIs são fundamentais para proteger a saúde e a segurança dos trabalhadores de riscos de acidentes, como choques elétricos, incêndio por sobrecarga ou descargas de energia. Os principais equipamentos para eletricista incluem capacete de segurança classe B, botina de segurança, luva isolante de borracha e vestimentas especiais.

