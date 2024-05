No melhor estilo DIY (Faça você mesmo), é possível realizar pequenas reformas sem a ajuda de profissionais especializados

Quem está pensando em reformar a casa ou caprichar na decoração de um imóvel novo pode fazer isso sem gastar muito. Com ideias DIY, no melhor estilo do “faça você mesmo”, é possível realizar instalações de baixo custo para o lar.

A partir de um bom planejamento e da escolha das ferramentas e equipamentos adequados, é possível dar uma cara nova aos seus cômodos, deixando cada ambiente com o seu estilo.

Melhore a sua casa você mesmo

Antes de começar pequenas mudanças, reparos e consertos, é preciso ter um bom planejamento. Dessa forma, você garante que economizará o necessário e conseguirá otimizar cada etapa da sua reforma.

Para fazer instalações de baixo custo, analise suas prioridades em cada cômodo do seu imóvel. O que precisa de reparos ou acabamentos?

DIY: Pequenas reformas fazem toda a diferença

Após verificar se há vazamentos, rachaduras, paredes estufadas e entupimentos, cheque também se todas as torneiras estão instaladas e funcionando. Teste as válvulas de descarga do banheiro, confira se as fechaduras e trincos das portas e janelas estão funcionando e certifique-se de que há tomadas e interruptores suficientes em cada cômodo.

Aproveite essa vistoria geral da melhor forma: faça um checklist com todos os itens que devem ser analisados e vá dando um ok após cada verificação e conserto. Para facilitar, monte uma ordem de prioridades, começando pela reforma mais urgente para você.

Escolha as ferramentas elétricas ideais

Agora que você sabe como planejar pequenas reformas, o próximo passo é escolher as ferramentas apropriadas para cada fase do seu projeto.

Além de investir de ferramentas elétricas, como furadeira ou parafusadeira sem fio, é importante adquirir itens como serra circular, lixadeira orbital, esmerilhadeira angular, martelete rotativo, plaina elétrica, serra tico-tico e saber, tupia elétrica e multiferramenta oscilante. Esses itens são sempre demandados durante reformas e pequenas instalações.

Seja para renovar o jardim ou o interior de sua casa, lembre-se de utilizar equipamentos de proteção.

Super Pro Atacado

Você pode encontrar todas as ferramentas e equipamentos necessários para sua reforma de baixo custo na Super Pro Atacado, uma das maiores e melhores distribuidoras atacadistas de ferramentas, ferragens, máquinas e equipamentos, com um portfólio que supera 25 mil itens.

A Super Pro Atacado é reconhecida por clientes e fornecedores pela qualidade e variedade de produtos, potencial logístico e atendimento diferenciado. Além disso, é referência em ferramentas manuais, elétricas, equipamentos de proteção, elétrica, hidráulica, jardim e agro, bem como tintas e acessórios e casa, camping e lazer.

