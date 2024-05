Inspirada na prática “Faça você mesmo” (DIY), a Super Pro Atacado dá dicas para quem deseja renovar seus espaços usando a pintura

Nunca foi tão fácil renovar e transformar seus espaços residenciais usando a pintura.

No melhor estilo “Faça você mesmo”, é possível pintar sua casa sem a necessidade de contratar especialistas. Basta escolher as cores adequadas, preparar as superfícies, selecionar os materiais e aplicar técnicas de pintura que podem fazer uma grande diferença na estética da sua casa.

Renove a sua casa com tinta

Quem não tem vontade de mudar e repaginar os cantinhos da casa de vez em quando? Além de ser uma maneira eficaz e acessível de melhorar a aparência, pintar os cômodos protege as superfícies e valoriza a propriedade, além de proporcionar benefícios para a saúde e bem-estar dos moradores.

Primeiros passos em pintura

Antes de renovar a pintura da sua casa, é preciso seguir alguns passos para garantir o sucesso do trabalho. Comece escolhendo as cores com cuidado, considerando a paleta de cores que deseja para cada ambiente. Depois, prepare bem o ambiente, limpando as paredes, removendo fissuras e buracos e aplicando primer, se preciso.

Certifique-se de que está utilizando a tinta correta para o tipo de superfície que está pintando, e invista em pincéis, rolos e fita de pintura de qualidade – elas fazem toda a diferença no resultado.

O próximo passo é proteger seus móveis e pisos com lonas ou planos e trabalhar em etapas para manter o trabalho organizado e uniforme. Por fim, recomenda-se aplicar duas mãos de tinta para obter uma cobertura completa – mas espere a primeira secar, ok?

Terminada a pintura, verifique se há manchas ou áreas que precisam de retoques e corrija os problemas antes de limpar e guardar os materiais.

Qual tinta escolher para pintura?

Você tem dúvida de qual tinta e cor escolher para pintura?

As tintas à base de água são recomendadas para paredes internas, enquanto tintas à base de óleo são mais adequadas para áreas de maior movimento, como corredores. As tintas acrílicas ou laváveis são ótimas para locais mais úmidos, principalmente externos.

Em relação às cores, leve em consideração a combinação com os móveis e decorações para garantir a harmonia do ambiente. Então, saiba que as tintas claras são indicadas para fazer o espaço parecer mais amplo, enquanto as mais escuras passam a sensação de aconchego.

Chegou a hora de colocar a mão na massa.

Para renovar a pintura da sua casa e transformar a aparência dela, encontre as ferramentas e tintas ideais para seu projeto. A Super Pro oferece tudo que é necessário em pinturas, tintas e equipamentos.

Separe óculos, máscaras, luvas, papelão ou lonas, além dos itens essenciais para começar a pintura: fita crepe, escada, vassoura e rolos, extensores de rolos, pincéis, bandeja, lixa para a parede, espátula e tintas.

Observe as instruções na lata de tinta e a forma de fazer a diluição em água. O ideal é não fazer o processo diretamente na lata, pois só é possível guardar as tintas que não foram diluídas.

Você também pode molhar o rolo e o pincel com água antes de usá-los, pois isso permite um acabamento mais liso na hora de pintar. Por fim, tenha cuidado ao mergulhar o pincel ou rolo na tinta, para que não absorvam muito e nem pouco líquido.

Agora, mãos à obra!

Clique e conheça o catálogo completo de produtos da Super Pro Atacado!

