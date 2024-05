Rajadas de vento chegam perto dos 50 km/h em Curitiba e derrubam árvore

Fortes rajadas de vento atingem Curitiba nesta quinta-feira (02). Uma árvore chegou a ser derrubada pela força do vento, no bairro Boa Vista, na esquina da Rua Flávio Dallegrave com a Rua Belém.

De acordo com o Simepar, as rajadas de vento que atingem a capital podem chegar a 47 km/h nesta quinta. A ventania toda tem relação com a chuvarada que atinge o Rio Grande do Sul nos últimos dias. Apesar da previsão garantir que as tempestades não vão chegar até Curitiba, a diferença de pressão atmosférica provoca esses ventos fortes.

De acordo com o meteorologista Lizandro Jacobsen, do Simepar, a diferença entre duas áreas, uma de alta pressão e outra de baixa pressão, provoca as fortes rajadas de vento. O calor e a umidade bem colado ao Paraná próximo da Frente Fria que está na região do Rio Grande do Sul, intensifica a condição.

Segundo previsão do Simepar, a velocidade dos ventos nesta quinta-feira tendem a diminuir gradualmente. Na sexta-feira (03), os ventos ficam menos intensos, e podem chegar ao máximo aos 19 km/h.

