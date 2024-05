Os consumidores paranaenses estão se planejando para gastar um valor igual ao do ano passado para o presente do Dia das Mães em 2024. De acordo com levantamento da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná (Faciap), 57% dos entrevistados responderam que pretendem seguir com o mesmo valor, enquanto 24% informaram que devem gastar mais neste ano.

A pesquisa, desenvolvida em parceria com o Grupo Datacenso, aponta que o valor médio do presente neste ano será de R$ 205,33, sendo que os homens pretendem gastar mais do que as mulheres. Das cidades pesquisadas, Curitiba apresenta o maior valor (R$ 223,32), enquanto Cascavel tem o menor (R$ 186,09).

Em relação à forma de pagamento, o paranaense pretende usar o cartão do crédito à vista (28%), seguido de PIX à vista (24%), cartão de crédito a prazo (21%) e débito à vista (16%). Dinheiro vem na sequência com 10% e crediário de loja com 0,4%.

De acordo com a pesquisa, cerca de metade dos consumidores planeja realizar suas compras em lojas físicas de rua (49%), especialmente em Cascavel, Francisco Beltrão e Guarapuava. Já em Curitiba e Ponta Grossa, predomina quem prefere comprar pela internet. Além disso, há uma parte significativa que pretende fazer suas compras em shoppings, especialmente em Curitiba e Maringá.

O levantamento também aponta que a maior parte dos consumidores deve priorizar lojas locais, pequenos comerciantes e/ou artesãos, com exceção de Curitiba.

