Supermercado inaugura 1ª loja em Curitiba dentro de um shopping

O Adoratto Supermercado inaugura oficialmente sua primeira loja no dia 3 de maio, no piso L1 do Jockey Plaza Shopping, em uma área de venda de 1,2 mil metros quadrados. Um dos diferenciais da rede é a quantidade de produtos de marca própria comercializados na loja.

Desde a inauguração do shopping, o segmento era um dos mais solicitados pelos clientes. “O Adoratto chega para completar nosso mix de lojas, trazendo maior comodidade tanto para os clientes, quanto para o público interno do Jockey, que soma mais de 4 mil pessoas, entre colaboradores e lojistas”, afirma o superintendente Daniel Bueno.

+ Caçador de Boteco: Com pai e filho no balcão, Bar do Cardoso ganha fama de Rei do Torresmo em Curitiba

Com ambiente moderno, o mercado chega como uma opção de compra e lazer para a região. “Nosso foco é trazer atendimento diferenciado, focado na experiência de compras do nosso cliente, com produtos convencionais a exclusivos, diversas marcas, preços competitivos e ofertas diárias para todos os públicos. A arquitetura diferenciada proporciona um passeio pelos corredores, com opção de importados, produtos minimamente processados e consultoria especializada para escolha dos itens”, afirma um dos sócios do Adoratto, Gabriel C. de Souza Lima.

Destaque para a linha própria, com mais de 600 produtos, resultado dos mais de 20 anos de experiência dos proprietários no ramo da importação. “Nossa expertise em produtos importados e inovadores é o grande diferencial dessa operação”, afirma o sócio fundador Rogerio Lopes de Souza.

Entre os produtos, a linha gourmet, com massas, azeite, molho de tomate, conservas e enlatados da marca Obra Prima, além de vinhos exclusivos e importados, contemplando uma adega completa e diversificada, com mais de 700 rótulos.

O atendimento personalizado é um dos diferenciais da operação. Os insumos minimamente processados também têm grande presença na operação, com opção de saladas higienizadas, frutas cortadas e sucos naturais preparados na hora, trazendo facilidade para o dia a dia dos clientes. O açougue gourmet oferece cortes especiais, tanto para o churrasco como para os preparos do dia a dia.

+ Veja mais: Maior prédio residencial do mundo será construído no Brasil, pretende Luciano Hang

O Adoratto Supermercado conta com adega, açougue, padaria, hortifruti, sushi, floricultura e uma área gourmet com produtos selecionados. Ainda no primeiro semestre do ano, a operação vai inaugurar também um restaurante no local. A nova operação conta com mais de 100 colaboradores diretos e a expectativa é abrir a segunda loja em Curitiba ainda em 2024.

A partir de R$100 em compras, o mercado disponibiliza estacionamento gratuito no shopping, por todo o período de utilização dentro da mesma diária.

O mercado funciona de segunda a sábado, das 8h às 22h, e aos domingos, das 9h às 21h. O Jockey Plaza Shopping fica no Tarumã, na Rua Konrad Adenauer, 370 e tem estacionamento no valor de R$15 por todo o período de utilização dentro da mesma diária, e taxa de R$20 de pernoite.

Rango barateza A ousadia da “melhor coxinha das galáxias” feita em Curitiba; fui provar! Negócios! Gigante paranaense, Grupo Zonta inaugura novo atacarejo no estado vizinho Novidades Substituta da estação-tubo é instalada no ponto de partida do novo Inter 2