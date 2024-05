O empresário Luciano Hang – dono das lojas Havan – revelou que planeja construir o maior prédio residencial do mundo em Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina. O projeto é uma parceria com a construtora FG Empreendimentos.

Especula-se que o empreendimento, denominado Triumph Tower, terá mais de 500 metros de altura e cerca de 150 andares. Ainda não foram divulgadas informações sobre o início das obras.

Em nota, a assessoria do empresário confirmou que o prédio será o maior residencial do mundo e ressaltou que o projeto está em fase de finalização. A previsão de lançamento está marcada para o segundo semestre. O valor do investimento não foi confirmado.

A proposta do projeto é superar o Steinway Tower, localizado em Nova Iorque. O arranha-céu com vista para o Central Park possui mais de 435 metros e um total de 91 andares. Os apartamentos neste edifício podem custar até R$ 350 milhões.

A FG empreendimentos construiu na mesma região catarinense o edifício One Tower, com 290 metros e 84 andares.

Hang almeja um empreendimento com quase o dobro dessa metragem. O novo empreendimento, ainda sem data de lançamento definida, foi apelidado de “Burj Khalifa brasileiro”, uma referência ao arranha-céu mais alto do mundo, localizado nos Emirados Árabes Unidos, que possui 828 metros e 160 luxuosos andares.

Especialistas em construção civil ouvidos pela Gazeta do Povo afirmam que um empreendimento como esse exigirá uma engenharia de alta tecnologia. Outro desafio mencionado é a logística e a mão de obra para uma construção considerada tão complexa.

Luciano Hang diversifica investimentos

Luciano Hang, conhecido como “véio da Havan”, tornou-se popular após manifestar opiniões políticas nas redes sociais durante a eleição presidencial de 2018. O bilionário é crítico de administrações petistas. O empresário é dono das lojas Havan, uma das maiores redes de varejo do país, que emprega mais de 15 mil funcionários.

Segundo a lista da revista Forbes do ano passado, o empresário possui uma fortuna avaliada em US$ 3,2 bilhões, o que o coloca como 12° homem mais rico do Brasil. Além das 100 lojas da Havan espalhadas pelas regiões Sul e Sudeste, o empresário possui uma diversificação de investimentos que incluem varejo, e-commerce, mercado imobiliário e até times de futebol.

