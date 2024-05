Termômetros ultrapassam os 30ºC em Curitiba nesta quarta; calor continua

O feriado de 1º de Maio, Dia do Trabalhador, agradou quem gosta de sol e calor em Curitiba. Segundo o Simepar, os termômetros chegaram aos 30,5°C na tarde desta quarta-feira (1°), agradando quem decidiu fazer passeios ao ar livre.

A sensação de calor continua ainda não só em Curitiba, como em todo o estado. De acordo com o Simepar, o calor continua nos próximos dias e o tempo de sol deve permanecer até o fim de semana.

Ainda dá tempo de lavar cobertores, edredons e organizar a casa para a chegada do frio. Nesta próxima quinta-feira (02), os termômetros devem chegar na casa dos 28ºC e o sol predomina. A temperatura máxima é prevista para o sábado (04), onde o calor deve chegar próximo dos 29ºC.

Apesar do calorão no meio da tarde, as manhãs continuam fresquinhas – característica da estação. As mínimas durante a semana chegam em torno dos 17ºC na capital.

