O&J confirma lançamento dos Jaecoo 7 e 8 para o Brasil

Durante o Salão de Automóvel de Pequim, a O&J confirmou os primeiros modelos da Jaecoo para o Brasil: o 7 e o 8, programados para chegar ao mercado no último trimestre de 2024 e no primeiro de 2025, respectivamente. O já confirmado Omoda 5, que será lançado em duas versões híbridas leves e uma topo de linha totalmente elétrica, marcará a entrada da empresa no país e tem previsão de lançamento até o final do terceiro trimestre deste ano.

Ambas as marcas estão em expansão global, comprometidas em oferecer veículos mais sustentáveis, seguros, com designs inovadores e tecnologia de ponta, proporcionando soluções inteligentes para facilitar o dia a dia do consumidor. Enquanto a Omoda tem a meta de alcançar 40 mercados até o final deste ano, a Jaecoo fará sua estreia em 25.

O plano da O&J para o mercado brasileiro contempla o lançamento de oito a 10 modelos entre as duas marcas até o final de 2026. Enquanto a Omoda concentra-se em SUVs cupês de uso urbano, com apelo esportivo, a Jaecoo direciona-se para veículos de uso fora de estrada.

Sobre os produtos

Os modelos da Jaecoo que serão lançados no Brasil apresentam dimensões maiores em relação ao Omoda 5, e ambos estarão disponíveis em versões híbridas plug-in. O Jaecoo 7 tem 1,680 mm de altura, 1,865 mm de largura, 2,672 mm de entre-eixos e 4,500 mm de comprimento, enquanto as medidas do Jaecoo 8 são 1,699 mm de altura, 1,930 mm de largura, 2,820 mm de entre-eixos e 4,820 mm de comprimento.

Já o Omoda 5, que se aproxima de sua estreia, tem 1,588 mm de altura, 1,830 mm de largura, 2,630 mm de largura e 4,400 mm de comprimento. O SUV será oferecido em duas versões híbridas leves – Luxury e Prestige – além de uma opção topo de linha 100% elétrica denominada E5, seguindo o padrão adotado em mercados internacionais.

“Os consumidores brasileiros que estão aderindo aos veículos elétricos buscam, além de outras razões, uma diferenciação de marca. Por isso, todos os nossos produtos movidos exclusivamente à bateria receberão um distintivo com a letra ‘E’ antecedendo o nome do produto, ressaltando sua motorização”, afirma Leandro Teixeira, head de Produtos da Omoda | Jaecoo Brasil.

Nomeação de concessionários

Recentemente, a Omoda | Jaecoo anunciou uma expansão significativa no número de lojas a serem inauguradas no primeiro ano, aumentando de 40 para 50. Os grupos parceiros serão designados em maio, com previsão de início das operações das concessionárias no terceiro trimestre deste ano. (Fotos: O&J/Divulgação).