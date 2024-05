Um trecho da Rua O Brasil para Cristo, no bairro Boqueirão, em Curitiba, terá inversão de sentido a partir das 11 horas de quinta-feira (02). A mudança será feita pela Superintendência de Trânsito (Setran) com o objetivo de dar mais segurança para os estudantes que frequentam a Escola Municipal Wenceslau Braz.

Com a alteração, a Rua O Brasil para Cristo passa a ter sentido único de circulação da Dr. Simão Kossobudski para a José Hauer. Nos próximos dias, o local também receberá uma travessia elevada.

Agentes de trânsito estarão na região para orientar os motoristas. Em caso de chuva intensa ou forte garoa, a alteração de sentido poderá ser adiada.

Curitibanos podem sugerir alterações no trânsito

Intervenções como essa no trânsito da cidade são precedidas por estudos técnicos que analisam o fluxo de veículos, pedestres e o impacto no tráfego. Essas análises se baseiam no monitoramento realizado pela Superintendência de Trânsito, bem como nas solicitações recebidas pela Central 156 de Atendimento ao Cidadão, Fala Curitiba e outros canais da prefeitura.

