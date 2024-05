As Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Curitiba e as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) estão abertas durante o feriado desta quarta-feira (01), que celebra o Dia do Trabalhador. Essa decisão surpreendeu alguns funcionários, já que, geralmente, as UBS permanecem fechadas durante feriados.

+Leia mais! Abre e fecha do feriado de 1º de maio, Dia do Trabalho

Por meio do decreto nº 653 publicado em Diário Oficial por volta das 17 horas de terça-feira (30), a prefeitura de Curitiba comunicou que todos os serviços de saúde iriam funcionar normalmente durante o Dia do Trabalhador. Na justificativa, a administração municipal disse que a decisão foi tomada por conta do alto volume de pacientes que procuraram as unidades de saúde nos últimos dias.

Abertos, mas cadê o povo?

Imagem desta quarta-feira mostra uma unidade de saúde de Curitiba vazia. Foto: Colaboração.

Entretanto, a notícia da abertura dos postos de saúde não foi bem recebida por todos. O Sindicato dos Servidores Municipais de Enfermagem de Curitiba (Sismec) questionou essa decisão, afirmando que os profissionais da área foram pegos de surpresa e avisados por meio de WhatsApp sobre a necessidade de trabalhar no feriado. Além disso, o sindicato questiona a demora da prefeitura em anunciar a medida.

“Nesta terça (30), os profissionais da saúde que são servidores da Prefeitura de Curitiba foram pegos de surpresa, de forma informal (WhatsApp) por chefias, com a notícia de que as unidades estariam abertas nesta quarta, Dia do Trabalhador. Muitos profissionais já haviam concluído sua jornada da terça e, com a publicação da Portaria n.º37 no dia 29/04, já inclusive haviam se ausentado da cidade”, diz o sindicato.

Ainda na noite de terça-feira (30), o Sismec também pediu uma liminar na justiça para que as Unidades Básicas de Saúde permanecessem fechadas nesta quarta-feira (01).

“O quadro grave epidemiológico que estamos enfrentando não se iniciou hoje, não há motivos para que não houvesse um planejamento adequado, fazendo escalas e divulgando inclusive para a população este atendimento”, acrescenta o Sismec.

Conforme um funcionário que preferiu não se identificar para a reportagem da Tribuna, o movimento nas UBS foi tranquilo durante a manhã desta quarta.

E aí, prefeitura?

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) reforça que as UBS estão abertas por conta da alta demanda de atendimentos nas UPAs nas últimas semanas, de casos considerados leves.

“A SMS reforça que as UPAs são unidades voltadas ao atendimento de urgência e emergência. Pacientes que não podem esperar são priorizados e os demais, com casos não urgentes, podem precisar esperar mais tempo”, completa o comunicado.

A SMS ressalta que pacientes com casos leves devem procurar uma unidade de saúde ou a Central Saúde Já Curitiba, que atende pelo telefone (41) 3350-9000, de segunda a sexta-feira, das 7h às 22 horas; e nos sábados e domingos, das 8h às 20h.

A prefeitura não comentou sobre o motivo de ter divulgado a decisão somente na tarde de terça-feira.

Rango barateza A ousadia da “melhor coxinha das galáxias” feita em Curitiba; fui provar! Negócios! Gigante paranaense, Grupo Zonta inaugura novo atacarejo no estado vizinho Novidades Substituta da estação-tubo é instalada no ponto de partida do novo Inter 2



RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!

Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.



Participe dos grupos da Tribuna





Rango barateza A ousadia da “melhor coxinha das galáxias” feita em Curitiba; fui provar! Negócios! Gigante paranaense, Grupo Zonta inaugura novo atacarejo no estado vizinho Novidades Substituta da estação-tubo é instalada no ponto de partida do novo Inter 2