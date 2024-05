Guaraná Antarctica e marca Senna homenageiam os 30 anos do legado

Ayrton Senna do Brasil! Um orgulho ‘Original do Brasil’ que conquistou o mundo e deu tantas emoções aos brasileiros tem uma história com Guaraná Antarctica, o refrigerante Original do nosso país. De um lado, a lenda mundial que sempre ergueu a bandeira brasileira em sua trajetória como piloto de corrida e na sua vida. De outro, Guaraná Antarctica, que carrega a brasilidade há mais de 100 anos, levando o gostinho brasileiro para todo o mundo.

E entre eles um amor recíproco: O ídolo Ayrton Senna amava Guaraná Antarctica. Ele gostava de beber Guaraná com um tradicional prato feito brasileiro e sempre que podia levava a bebida para outros países, ou pedia para alguém levar para ele. “Me lembro de quando ia para os Estados Unidos e o Ayrton sempre me pedir para levar duas coisas do Brasil para ele: vídeos da escolinha do Professor Raimundo e Guaraná Antarctica. Era como se ele quisesse ter mais um pedacinho do nosso país com ele, além das multidões que já gritavam seu nome por aqui”, comenta Galvão Bueno, amigo de Senna.

Pensando em formas de homenagear o legado do tricampeão mundial, que completa 30 anos, Guaraná Antarctica se uniu à marca Senna para enaltecer um ídolo brasileiro que impacta gerações no mundo até hoje. Em um tributo histórico e inédito para a ocasião, na famosa Esfera em Las Vegas – maior espaço audiovisual e de entretenimento do mundo -, a marca vai levar para todo o planeta o maior capacete já visto de Ayrton Senna. Além de projetar um dos maiores símbolos de toda a carreira do piloto, a homenagem vai enaltecê-lo como um orgulho do Brasil.

“A história de Ayrton Senna sempre será lembrada. Ele é um Orgulho do Brasil e nesses 30 anos de legado queremos mostrar isso para o mundo em uma homenagem histórica. Senna tinha uma conexão com o Brasil e com Guaraná Antarctica. Celebrar esse vínculo é uma honra para nós”, comenta Juliana Grinberg, diretora de Marketing de Guaraná Antarctica.

A parceria com a marca Senna teve início na comemoração do aniversário do piloto, em março. Agora, com a esfera, ganha projeção mundial. “O capacete do Ayrton é reconhecido em todo o mundo como um símbolo de que é possível conquistar vitórias com determinação, foco e persistência. A homenagem na Esfera vai amplificar essa mensagem para uma audiência global de fãs e admiradores que admiram a história do nosso campeão”, conta Bianca Senna, CEO da Senna Brands e sobrinha do tricampeão.

Um longo caminho ainda será percorrido, com diversas ações entre as marcas, programadas para acontecerem nos próximos meses. “Queremos transformar este ano em um momento especial de celebrações de tudo aquilo que o Ayrton representa. Por isso, escolhemos estar com parceiros que acreditam nos valores dele e que levam essa mensagem para o mundo”, afirma Ana Simões, diretora executiva de Marketing da Senna Brands, grupo responsável pela gestão das marcas vinculadas ao piloto.

Estampada como o Orgulho Original do Brasil para o mundo, a homenagem criada pela agência Crispin Porter Bogusky – CPB, conecta Ayrton Senna a Guaraná Antarctica e o seu amor pelo refrigerante, mostrando toda a brasilidade que une os dois. Com repercussão nacional nos canais de Guaraná Antarctica, a homenagem vai ao ar nesse dia 1º de maio, data em que é exaltado o legado do piloto, a partir das 13 horas (BR). A homenagem segue na Esfera até o dia 07 de maio. (Foto: Norio Koike/Divulgação).