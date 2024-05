Zontes lança sete modelos e amplia produção no Brasil

A família Zontes do Brasil está crescendo, em tamanho e em potência. Depois do sucesso de lançamento no ano passado, a marca, representada pelo Grupo J. Toledo, revelou no dia 25 de abril as novidades para seu portfólio. E foram apresentados – nada menos que – sete modelos 350cc para a nova linha e anunciada previsão de produção oito vezes maior em comparação ao ano passado.

Foram confirmadas a sports café GK350, a muscle custom S350 e a scooter premium 350E. Os três modelos eram os mais aguardados pelo público do segmento de duas rodas. A Zontes do Brasil lançou ainda a crossover T350X, versão com rodas raiadas, também bastante aguardada pelo mercado brasileiro.

Além disso, foram lançadas as versões 350cc das já conhecidas por aqui: a street fighter R350, a cruiser V350 e crossover T350. Os modelos ganharam, além do novo e mais potente de 41cv, algumas evoluções em relação aos modelos anteriores de 310cc.

“A gente sempre acreditou na Zontes. Lançamos a marca aqui no Brasil e deu tão certo, o mercado brasileiro respondeu tão positivamente e mostrou que tem muito espaço para tecnologia no segmento das duas rodas, que estamos aqui hoje para esse grande lançamento de sete modelos. Quem tem essa ousadia de lançar sete modelos de uma só vez? A gente tem e com isso também reforçamos que a Zontes veio pra ficar, é uma parceria de longo prazo, podem ter certeza”, destacou a diretora de Marketing, Fernanda Toledo.

O diretor Comercial, Ricardo Kato, afirmou que a produção da linha Zontes 350cc para este ano será oito vezes maior em relação ao ano passado. E destacou a importância do pós-venda. “A gente desenvolveu um programa de revisão com preço fixo de dois anos e garantia também de dois anos, sem limite de quilometragem”, explicou.

A nova linha Zontes 350cc já está disponível em todas as concessionárias da rede, em todo o país. (Fotos: Zontes/Divulgação).