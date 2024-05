Stellantis anuncia R$ 13 bilhões de investimentos no Polo Automotivo

Em encontro realizado no dia 25 de abril no Polo Automotivo Stellantis de Goiana, em Pernambuco, o Presidente da Stellantis para América do Sul, Emanuele Cappellano, recebeu a Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e anunciou um aporte de R$ 13 bilhões em investimentos de 2025 a 2030.

Celebraram, ainda, os nove anos da planta, reafirmando o compromisso da empresa com o estado e a importância estratégica do Polo Automotivo Stellantis de Goiana para o desenvolvimento da região e do país. No total, a Stellantis investirá R$ 30 bilhões no Brasil de 2025 a 2030, o maior ciclo de investimentos da história da indústria automotiva do Brasil e América do Sul.

“Desde que iniciamos as operações no Polo Automotivo Stellantis de Goiana, em abril de 2015, queríamos deixar um legado e fazer parte da trajetória de desenvolvimento de Pernambuco. Agora, nove anos depois, estamos novamente fazendo história ao anunciar mais um ciclo de investimentos de R$ 13 bilhões no Polo. Esse valor será direcionado para renovar nossa linha de produtos, desenvolver novas tecnologias, atrair fornecedores e gerar novos empregos”, afirmou Emanuele Cappellano, presidente da Stellantis para a América do Sul”.

Na ocasião, a Governadora visitou a linha de montagem e o parque de fornecedores, acompanhada do anfitrião Cappellano. Celebraram o desempenho e fatos marcantes dos últimos nove anos do polo de Goiana, tais como: produção de mais de 1,5 milhão de veículos, exportação de mais de 250 mil unidades, lançamento e produção de cinco modelos de três marcas (Jeep Renegade, Compass e Commander, e as picapes Fiat Toro e Ram Rampage), geração de mais de 60 mil empregos diretos e indiretos e atração de mais de 38 fornecedores.

Novo ciclo de investimentos

Após anunciar um novo ciclo de investimentos recorde de R$ 30 bilhões no Brasil, a Stellantis confirmou que, deste total, R$ 13 bilhões serão destinados ao Polo Automotivo de Goiana, em Pernambuco. Os investimentos contemplarão o lançamento de novos produtos, a expansão da cadeia de fornecedores, além do desenvolvimento e localização de novas tecnologias para acelerar a descarbonização da mobilidade. O aporte também trará impactos positivos sobre todo o entorno, gerando empregos, estimulando a indústria, o comércio, os serviços, a educação e a qualidade de vida de toda a região, e trazendo novas perspectivas de futuro para as pessoas.

O Polo Automotivo Stellantis de Goiana é reconhecido pelo desenvolvimento de tecnologias de ponta, agora somadas aos esforços de inovação em hibridização e eletrificação. Já o Software Center, sediado no Porto Digital, em Recife, é referência na produção e exportação de software automotivo, enquanto que os laboratórios instalados no Polo, e em parcerias com universidades do Nordeste, dedicam-se ao desenvolvimento da eletrônica embarcada e conectividade dos veículos, com ênfase para os Sistemas Avançados de Assistência ao Motorista (ADAS), que é a base da direção autônoma. (Fotos: Stellantis/Divulgação).