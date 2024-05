O programa habitacional de Curitiba vai ofertar, para a demanda da Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab), cerca de 700 novas moradias do Minha Casa, Minha Vida – FAR, do governo federal, destinadas prioritariamente para a chamada faixa Urbano 1 – famílias com renda mensal de até R$ 2.640. Para viabilizar as obras dos prédios de apartamentos, a prefeitura de Curitiba vai aportar até R$ 27,8 milhões – recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS).

O aporte de até R$ 40 mil por unidade habitacional foi aprovado em segundo turno na Câmara Municipal de Curitiba nesta terça-feira (30) e irá para sanção do prefeito. Os recursos serão empregados como contrapartida da Prefeitura para complementar o valor do programa federal para a construção das moradias.

“Esse foi o nosso objetivo ao direcionar mais recursos da venda de potencial construtivo para o Fundo Municipal de Habitação. Possibilitar dignidade a mais centenas de famílias curitibanas, com moradias de qualidade”, explicou o prefeito Rafael Greca.

Conjuntos

Serão dois novos conjuntos habitacionais, com a construção já autorizada pelo Ministério das Cidades: o Parque do Pinhal I, II e III, no Campo do Santana, e o Residencial Corbélia, no São Miguel. Os projetos dos prédios de apartamentos estão em fase de aprovação nas secretarias municipais responsáveis.

Desde 2017, foram atendidas pela Cohab 8.539 famílias, o que significa casa própria para uma população estimada de quase 30 mil pessoas. No período foram entregues imóveis novos para 1.942 inscritos na fila, realizados 685 reassentamentos de moradores de locais de risco e disponibilizados 5.912 títulos de propriedade.

