Presente em toda eleição, a pesquisa eleitoral faz parte do processo que antecede a votação. Ela pode ser de âmbito nacional ou municipal, de acordo com o que está sendo disputado. Em outubro de 2024 acontecem as eleições para decidir os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador e, em Curitiba, já aconteceram algumas pesquisas que mostram a intenção de voto dos eleitores.

Diretor do Instituto Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo explica que a pesquisa eleitoral é feita por institutos cadastrados no Conselho Regional de Estatística e pode ser contratada por pessoas físicas, empresas e partidos. Ele conta que esse trabalho consegue medir intenção de voto, rejeição, grau de conhecimento de determinado candidato, motivos que as pessoas tem para votar ou não votar em determinado político, quais são os problemas da cidade e o que o eleitor espera.

O diretor da Paraná Pesquisas comenta um fator importante sobre a pesquisa eleitoral: ela sempre é proporcional ao número de eleitores da cidade, aos moradores dos bairros e também aos dados de estratificação social da sociedade – condições socioeconômicas.

“Vamos pegar a cidade de Curitiba. Por exemplo, se tem 53% do eleitor feminino e 47% do masculino, é feito 53% de entrevistas com mulheres e 47% com homens. Isso vale por faixa etária, escolaridade, renda e por posição geográfica” diz Hidalgo.

Na hora de contratar a pesquisa, a pessoa, empresa ou partido que pagou pelo serviço pode decidir algumas coisas, como o formato da entrevista e a quantidade de entrevistados. Dessa forma, a pesquisa pode ser feita por telefone ou presencialmente. No entanto, Hidalgo garante que independente do formato, a proporcionalidade continua a mesma.

Em Curitiba, para a eleição municipal, Hidalgo conta que geralmente são contratadas entre 800 e 1.200 entrevistas. “Quanto mais entrevistas são contratadas, mais detalhamento é possível”, diz o diretor do Instituto que também acrescenta que a pesquisa leva o prazo máximo de cinco dias para ser feita.

Pesquisa eleitoral influencia voto?

É comum o debate sobre a influencia que a pesquisa eleitoral possui no voto dos eleitores. Hidalgo avalia que ela possui um certo poder, mas não acredita que a pesquisa é o fator mais decisivo.

“Ela ajuda, mas não decide. Senão instituto de pesquisa não erraria pesquisa”, afirma o diretor do Instituto Paraná Pesquisas.

Quais são as regras das pesquisas eleitorais?

De acordo com Hidalgo, a pesquisa precisa ser registrada no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) seis dias antes de ser divulgada. Na hora de fazer o cadastro é preciso preencher todas as informações do trabalho.

Deve constar no site do TSE quantos homens e quantas mulheres participaram; faixa etária, escolaridade, renda e posição geográfica dos entrevistados; e o questionário que foi aplicado.

A diferença da pesquisa de boca de urna

A pesquisa de boca de urna é realizada pelos institutos de pesquisa na saída dos votantes da seção eleitoral. Ela tem o objetivo de antecipar o resultado provável das eleições. Conforme define o TSE, a pesquisa de boca de urna só pode ser divulgada após o encerramento da votação.

De acordo com Hidalgo, ela demanda mais pessoas e é mais complexa por exigir resultado em menos tempo, em comparação com as pesquisas que acontecem antes da votação.

