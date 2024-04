Aston Martin DBX707, novo interior para o líder da classe

Lançado em 2022 como uma combinação única de imenso desempenho, dinâmica excepcional, estilo incomparável e verdadeiro luxo da Aston Martin, o DBX707 ascendeu rapidamente até o topo do segmento como o verdadeiro supercarro dos SUVs. A popularidade esmagadora do premiado DBX707 é tal que agora ele se torna o único trem de força da marca britânica na categoria de SUVs de alto desempenho ultraluxuosos.

Atualizações abrangentes no interior foram prioridade no novo DBX707, com a adoção de um sistema de infoentretenimento de última geração desenvolvido internamente pela Aston Martin e de uma impressionante arquitetura de cabine. Essa melhoria transformadora revela a implantação exemplar de artesanato e inovação, combinando design imaculado e luxo indulgente com um conjunto formidável de tecnologias de conectividade automotiva.

Paralelamente a uma reformulação interior abrangente, o DBX707 recebe agora o sistema de infoentretenimento de próxima geração da Aston Martin. Essa estrutura multitelas totalmente personalizada e integrada conta com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, além de múltiplas conexões USB-C e completa conectividade via o aplicativo dedicado aos clientes Aston Martin. As informações são exibidas na tela sensível ao toque Pure Black, com controle de gestos totalmente capacitivo. O painel de instrumentos do motorista é uma tela de 12,3” – 1,5” maior que as encontradas no DB12 e no Vantage –, enquanto a tela de infoentretenimento tem 10,25” e está integrada ao painel e ao console central, que foram redesenhados.

Para um equilíbrio perfeito entre os comandos da tela sensível ao toque e o efeito tátil dos interruptores físicos, o DBX707 traz botões para as principais operações mecânicas, como seleção de marcha, modo de condução, aquecimento e ventilação – dando assim continuidade à filosofia da Aston Martin de criar a combinação perfeita entre controles digitais e analógicos. Há também interruptores para o ajuste da suspensão, do controle de estabilidade (ESP) e do escapamento, assim como para a assistência de manutenção de faixa e para controle de distância de estacionamento, garantindo que os recursos mais usados estejam sempre à mão.

Complementando a integração do sistema de infoentretenimento de nova geração da Aston Martin, o DBX707 também apresenta um interior totalmente remodelado, destacando a mais recente evolução do ambiente que estreou no DB12 e no Vantage. Exalando confiança e qualidade, as linhas limpas e contemporâneas criam uma fabulosa sensação de espaço e coesão, com uma impressionante linha de design horizontal que divide as seções superior e inferior do novo painel.

Este forte tema linear serve para reduzir a altura total do interior, com a maior utilização de materiais cromados, acabamentos contemporâneos e o console central minimalista amplificando a sensação de qualidade, ao mesmo tempo em que alcançam um equilíbrio perfeito entre a proposta de um automóvel esportivo e o conceito de luxo moderno impressionante. Todas as áreas do interior foram incrementadas, desde o volante, passando pelas maçanetas até as elegantes saídas de ar verticais, adornadas agora com joias brilhantes ou escuras. Os painéis das portas dianteiras ficaram maiores e estão disponíveis em uma variedade de inéditos materiais, incluindo carvalho fumê brilhante, malha de titânio brilhante e madeira ziricote, “black piano” e fibra de carbono.

São três especificações diferentes de acabamento interno, cada uma com seus próprios detalhes exclusivos: Inspire Comfort, que apresenta bordados e costura de duas camadas; Inspire Sport, com bordado vetorial; e Accelerate, que apela à Alcantara® para uma abordagem mais esportiva. Detalhes adicionais vêm na forma de micro debrum e bordado de cetim. Há, claro, uma ampla gama de personalização oferecida pelo serviço Q by Aston Martin.

O DBX707 agora é equipado de série com o sistema Aston Martin Premium Audio, com 800 watts e 14 alto-falantes. Desenvolvido utilizando hardware avançado, incorpora o QuantumLogic®, sistema de som surround para uma paisagem sonora totalmente envolvente. Verdadeiros audiófilos irão deliciar-se com o sistema opcional desenvolvido em parceria com a Bowers & Wilkins. Projetado acusticamente de acordo com o volume e formato interno do DBX707, esse recurso excepcional utiliza tweeters de cúpula dupla de alumínio e alto-falantes de médio alcance Continuum®, totalizando 1.600 watts e 23 alto-falantes. Alto-falantes 3D dedicados, alto-falantes de graves e um poderoso subwoofer proporcionam uma experiência de som poderosa e dinâmica, refletindo as características do próprio DBX707.

O DBX707 também é o mais recente na linha de produtos a contemplar o novo Aston Martin Wings, introduzindo uma série de mudanças de detalhes no exterior. A começar pelas cinco novas cores: Epsilon Black, Helios Yellow, Sprint Green, Malachite Green e Aura Green, além da Podium Green, primeiro disponível exclusivamente no DBX707 AMR23 Edition. Dois inéditos acabamentos para as rodas também estreiam: Satin Black e Copper Bronze nas unidades de 23”. Outras mudanças visíveis incluem maçanetas que se movem para fora quando o carro é destrancado e espelhos retrovisores de vidro embutido com corpo giratório. Estes são equipados com câmeras aprimoradas e totalmente integradas para suportar a funcionalidade da câmera de estacionamento 3D.

Ao contrário do modelo antecessor, em que o espelho se movia dentro da carcaça externa fixa, a nova solução vê todo o espelho e o conjunto da carcaça girarem como um só, a fim de garantir o ajuste perfeito. Além de fornecer melhor embalagem para a câmera, o design do espelho embutido de ponta a ponta maximiza o tamanho da superfície reflexiva para um maior campo de visão.

Impulsionando esse extenso conjunto de mudanças está o formidável powertrain, cuja estrela do show é o V8 biturbo de 4,0 litros e 707 cv 900 Nm de torque, acoplado a uma transmissão automática de embreagem úmida de 9 velocidades. Tamanha força é administrada por um sofisticado sistema de tração integral, capaz de enviar até 100% do torque para o eixo traseiro. Quanto ao desempenho, o DBX707 pode acelerar de 0 a 100 km/h em 3,1 segundos e atingir uma velocidade máxima de 300 km/h. Para segurar tanto ímpeto, freios de carbono-cerâmica de 420 mm na frente e 390 mm atrás. Rodas de 22” são de série, e as opcionais de 23” podem ser fundidas ou forjadas.

Os engenheiros da Aston Martin aprimoraram ainda mais a dinâmica de alto nível do DBX707, alcançando uma nova calibração para os amortecedores eletrônicos e molas pneumáticas. Implementadas para aumentar o controle da carroceria, as melhorias resultaram em respostas mais rápidas e precisão ao volante que elevam a superioridade dinâmica do DBX707 em sua categoria. A produção do novo DBX707 deverá começar no segundo trimestre de 2024, com as primeiras entregas programadas para começar no segundo trimestre. (Fotos: Aston Martin/Divulgação).