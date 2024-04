Renault eletrifica torneio Roland-Garros com jogada estratégica

Parceira premium do Torneio Aberto de Tênis da França desde 2022, a Renault conta com um estande de 150m2 totalmente dedicado ao novo Renault 5 E-Tech elétrico.

De 20 de maio a 9 de junho, o novo ícone 100% elétrico vai protagonizar a revelação de uma série especial Roland-Garros.

Renault 5 E-Tech elétrico apresenta série especial Roland-Garros

Durante o Torneio Aberto da França Roland-Garros, a Renault terá um estande exclusivamente dedicado ao novo Renault 5 E-Tech elétrico. A série especial Roland-Garros ficará exposta pela primeira vez antes de sua chegada aos showrooms, prevista para 2025.

Do lado de fora, a série especial Renault 5 E-Tech elétrico Roland-Garros apresenta um design elegante e esportivo. São quatro as cores de carroceria: Branco Nacré, Azul Nocturne, Preto Étoilé e o exclusivo Cinza Schiste, com acabamento fosco. Estas cores são a combinação perfeita para o acabamento cromado acetinado do teto e as rodas de 18 polegadas diamantadas Écrou, com acabamento black piano. Criadas especialmente para o modelo, as rodas acrescentam um toque a mais de elegância, com um protetor de cubo de roda na cor Cinza Schiste, também com acabamento fosco.

A parte inferior das portas dianteiras exibe o logo Roland-Garros no centro de uma figura representando a Cruz de Santo André, remetendo à arquitetura do estádio. Já o teto da série especial Renault 5 E-Tech elétrico Roland-Garros conta com tecido com acabamento granulado na cor preto acetinado.

Do lado de dentro, o revestimento exclusivo em tom de cinza claro tem uma textura que é ao mesmo tempo densa e fina, inspirada nos tecidos tecnológicos das roupas esportivas. Este material têxtil é 100% reciclado e inclui vários detalhes na trama, como o formato da letra H no encosto do banco. Os suportes laterais dos bancos são forrados com couro ecológico azul, dando destaque ao conjunto. Já os encostos dos bancos dianteiros têm gravação a quente com o logo Roland-Garros.

O mesmo tecido dos bancos aparece nos painéis das portas e na faixa de acabamento do painel de bordo, junto com o couro ecológico que aparece novamente em tom de azul. Também foi incluído um detalhe bordado abaixo da saída de ar do passageiro nas cores Bleu, Blanc, Terre – que remete ao novo jardim do estádio, criado em torno das cores azul (do céu), branco (das roupas dos jogadores) e terra (das quadras de saibro), sendo ao mesmo tempo um trocadilho para as emblemáticas cores azul/branco/vermelho da bandeira da França. A faixa que fica no meio do painel recebeu um acabamento metálico acetinado, harmonizando com as letras retroiluminadas do nome ‘Roland-Garros Paris’.

Inspirada nos grips das raquetes de tênis, a alavanca de marchas e-pop shifter apresenta o logo Roland-Garros em sua extremidade, como se fosse a base de uma raquete.

O console central integra um carregador de smartphone por indução, cujo processo de produção inclui terra de saibro. Seguindo a mesma linha, os tapetes de carpete buclê na cor “saibro” acrescentam um toque a mais à cabine. As soleiras das portas de alumínio escovado exibem o nome “Roland-Garros Paris” com um grafismo que remete à Cruz de Santo André, inspiradas na arquitetura do estádio Roland-Garros.

Projeto Give Me 5 realiza ações práticas em comunidades carentes

Criado pela Renault em 2022 para promover a inclusão no esporte, o projeto Give Me 5 está contribuindo para construir e reformar quadras de tênis na França, Brasil, Argentina, Togo e Holanda. Na França, a Renault trabalhou em parceria com a associação “Fête le Mur” criada pelo ex-jogador de tênis Yannick Noah, para financiar três novas quadras de tênis em bairros carentes das cidades de Marselha, Poitiers e Roubaix.

Cinco embaixadores da marca Renault estão envolvidos no desenvolvimento deste projeto social com foco em jovens carentes.

Neste ano, Diane Parry e Casper Ruud passam a fazer parte do time de embaixadores da Renault, junto com Félix Auger-Aliassime, Diede de Groot e Luca Van Assche, que fazem parte da equipe desde 2023. Com 21 anos, Diane Parry é uma das promessas do tênis feminino na França, enquanto que o norueguês Casper Ruud, de 25 anos, ocupa atualmente o sexto lugar no ranking oficial da Associação de Tenistas Profissionais, a ATP. Ele já foi três vezes finalista do Grand Slam e conquistou dois títulos consecutivos do Aberto de Tênis da França, em 2022 e 2023.

O logo Renault aparece nos uniformes dos cinco embaixadores, que representam os valores e a imagem da marca, promovendo o acesso ao esporte principalmente por meio do projeto social Give Me 5, com foco em jovens carentes.

Iniciativas inovadoras e modernas by Renault

Dando continuidade aos compromissos com os jovens e o esporte, a Renault é parceira titular do maior torneio júnior de tênis da América do Sul, pelo segundo ano. O Roland-Garros Junior Series by Renault reúne os 16 melhores jogadores e jogadoras com idade de até 16 anos provenientes de 11 países da América Latina. Os dois vencedores terão a chance de participar do torneio júnior de Roland-Garros, previsto para acontecer entre 2 e 8 de junho.

Neste ano, a Renault se tornou parceira do maior torneio de eTennis do mundo, o Roland-Garros eSeries by Renault. Assim, a marca passa a acompanhar os grandes momentos do esporte também em dispositivos móveis.

Aberto de Tênis da França terá frota eletrificada e carona solidária

A Renault está disponibilizando uma frota de 180 veículos durante o torneio, dos quais 88% são eletrificados. A frota inclui 70 Scenic E-Tech elétricos, 30 Rafale E-Tech full hybrid, 40 Espace E-Tech full hybrid e 20 Austral E-Tech full hybrid.

Também será fornecido o serviço de traslado realizado por modelos R5 de 1970, que passaram por retrofit para receber motorização elétrica The Originals Renault – La Collection.

Os fãs do tênis poderão utilizar a plataforma de carona solidária que a Renault criou especialmente para o torneio: covoiturage.rolandgarros.com. (Foto: Renault/Divulgação).