Grupo Boticário oferece cursos profissionais gratuitos na área da beleza

Com objetivo de criar oportunidades de trabalho e capacitar profissionalmente mulheres em situação de vulnerabilidade social, o Governo do Estado, através do Gabinete da Primeira-Dama, da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi), da Secretaria do Desenvolvimento Social e Família (Sedef) e da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda (SETR), firmou uma parceria com o Grupo Boticário e o Instituto Boticário para oferecer cursos de empreendedorismo para o mercado de beleza. O projeto acontece por meio do Programa Paraná Competitivo.

As capacitações vão acontecer nos modelos presenciais, híbridos ou online e serão totalmente gratuitas. As formações presenciais e híbridas estão disponíveis nos 29 municípios da Região Metropolitana de Curitiba, com 30 vagas cada. As moradoras das outras cidades do Estado poderão fazer o curso online, com vagas ilimitadas.

Os cursos vão proporcionar uma formação completa às inscritas, para que saiam da capacitação com plenas condições de ingressar no mercado de trabalho. Dentre os conteúdos, o programa oferece capacitação múltipla com conteúdos focados em maquiagem básica, maquiagem avançada, unhas (manicure e pedicure), alongamento de unhas, penteados, criação de conteúdo digital, vendas, cursos de formação complementar de desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, empoderamento e educação financeira.

“Este projeto, fruto da união de esforços do poder público e iniciativa privada, tem o potencial de transformar as vidas das mulheres participantes. Ele não trabalha apenas a capacitação técnica, mas também se atenta às habilidades pessoais e comportamentais delas. São aspectos fundamentais para que estas profissionais tenham plenas condições para ingressar no mercado de trabalho ou até abrir negócio próprio”, afirmou a primeira-dama do Paraná, Luciana Saito Massa.

Para Fabiana de Freitas, vice-presidente de Assuntos Corporativos do Grupo Boticário, a ação reafirma o propósito da companhia. “Acreditar na beleza de crescer juntos é investir de maneira consistente no potencial das pessoas”, disse.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo grupo com a Datacenso em 2023, 57% das participantes de outros ciclos de capacitações afirmaram que tiveram melhoria de renda a partir da aplicação dos conhecimentos dos cursos. “Ampliamos as oportunidades para uma nova geração de mulheres porque acreditamos no poder do empreendedorismo”, explicou Fabiana.

Presencial e híbrido

Os cursos presenciais acontecerão em Curitiba, São José dos Pinhais e Campina Grande do Sul entre agosto e outubro. Ao todo, a formação vai contar com 15 encontros, de 3h30 cada. As alunas que tiverem 75% de presença ganharão um certificado e um kit de produtos para iniciar os trabalhos.

Para as moradoras das outras 26 cidades da Região Metropolitana de Curitiba, o modelo de capacitação será híbrido. Os cursos serão de oito horas, com metade da grade presencial e a outra metade online.

Primeiro, as alunas terão aulas online de maquiagem pela plataforma digital Empreendedoras da Beleza, ofertada pelo Grupo Boticário e pelo Instituto Boticário. Depois, será realizada uma aula prática presencial. O cronograma tem início em maio, em Adrianópolis, e vai até o final de outubro.

As inscrições podem ser feitas até o dia da realização do curso de cada cidade. As interessadas podem se inscrever pela internet ou presencialmente nas Agências do Trabalhador de qualquer município da Região Metropolitana de Curitiba.

Curso online

Para o restante do Estado, os cursos serão ofertados gratuitamente pela plataforma online Empreendedoras da Beleza, do Grupo Boticário e do Instituto Boticário. As interessadas podem se inscrever em cursos técnicos de maquiagem básica, maquiagem avançada, manicure e pedicure, alongamento de unhas, penteados e vendas, e em cursos de formação complementar de desenvolvimento pessoal, empreendedorismo e criação de conteúdo digital.

Ao longo de 2024, os cursos serão ofertados duas vezes. O primeiro ciclo de capacitações está com as inscrições abertas até 9 de junho. Depois disso, as interessadas poderão se inscrever apenas para o segundo ciclo do ano, entre 26 de agosto a 27 de outubro. As inscrições para os cursos online devem ser feitas pelo site do programa.

Cada curso tem, em média, quatro horas de duração. As metodologias trabalham com gamificação na apresentação dos conteúdos, o que ajuda na didática das formações. Os conteúdos também são apresentados focando na gestão dos negócios, produtos e serviços, promovendo o empreendedorismo e o empoderamento das alunas.

Grupo Boticário

O Grupo Boticário nasceu há 47 anos como uma pequena farmácia de manipulação em Curitiba, e desde início possui alma feminina e essência empreendedora. Tendo como propósito criar oportunidades para transformar a vida das pessoas por meio da beleza, o Grupo criou em 2021 o programa Empreendedoras da Beleza, que oferece capacitação profissional gratuita para mulheres em situação de vulnerabilidade social com cursos técnicos profissionalizantes.

O empreendedorismo está no DNA da empresa, com a missão de fomentar a independência financeira e promover a melhora na qualidade de vida das mulheres, contou com mais de 200 mil mulheres inscritas e formou mais de 43 mil profissionais em todo o Brasil, proporcionando uma formação completa para atuarem no mercado da beleza, promovendo empoderamento e autonomia financeira.

Confira o cronograma dos cursos híbridos e presenciais:

Adrianópolis – 3 de maio

Cerro Azul – 17 de maio

Rio Branco do Sul – 24 de maio

Itaperuçu – 31 de maio

Bocaiúva do Sul – 8 de junho

Doutor Ulysses – 15 de junho

Campo Largo – 21 de junho

Campo Magro – 28 ou 29 de junho

Almirante Tamandaré – 5 de julho

Colombo – 13 de julho

Araucária – 19 de julho

Pinhais – 26 de julho

Piraquara – 2 de agosto ou 26 de setembro

Fazenda Rio Grande – 16 de agosto

Agudos do Sul – 23 ou 24 de agosto

Balsa Nova – 30 ou 31 de agosto

Campo do Tenente – 6 ou 7 de setembro

Contenda – 13 ou 14 de setembro

Rio Negro – 20 ou 21 de setembro

Quitandinha – 27 ou 28 de setembro

Tijucas do Sul – 4 ou 5 de outubro

Curitiba – 11 de outubro

São José dos Pinhais – 18 de outubro

Mandirituba – 18 ou 19 de outubro

Campina Grande do Sul – 25 de outubro

Piên – 25 ou 26 de outubro

Quatro Barras – data a definir

Lapa – data a definir

