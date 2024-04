Caminhão desgovernado tomba na BR-116 e motorista morre ao se jogar de veículo

O motorista de um caminhão morreu em um acidente no km 106 da BR-116, também conhecida como Contorno Leste, na região de São José dos Pinhais, na tarde desta terça-feira (30). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão estava carregado com tinta e seguia sentido São Paulo.

Ao chegar no local do acidente, a equipe da PRF conversou com testemunhas e constatou que o motorista, 41 anos, abriu a porta do veículo e se jogou. Ele caiu no canteiro central da rodovia e morreu. Não se sabe a motivação.

LEIA TAMBÉM:

>> Tempestades no sul podem afetar o tempo no Paraná? Previsão do tempo responde!

>> Ponte de Guaratuba tem primeiro pilar instalado; Prazo de execução é de dois anos

Em seguida, o caminhão desgovernado atravessou o canteiro central, a pista no sentido contrário e só parou quando bateu em um barranco. Na cabine do veículo havia um passageiro, 21 anos.

O jovem foi socorrido com lesões graves e encaminhado ao Hospital do Trabalhador pelo helicóptero da PRF. As pistas da BR-116 estão liberadas, mas o trânsito está intenso no local.

Rango barateza A ousadia da “melhor coxinha das galáxias” feita em Curitiba; fui provar! Negócios! Gigante paranaense, Grupo Zonta inaugura novo atacarejo no estado vizinho Novidades Substituta da estação-tubo é instalada no ponto de partida do novo Inter 2