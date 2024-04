As tempestades que atingem o Rio Grande do Sul desde segunda-feira (29) já causam estragos em 65 cidades e uma morte. Para o Paraná, pode ocorrer chuva de maneira pontual mais ao sul do estado, mas nada intenso.

De acordo com o Simepar, no último dia de abril, o tempo fica estável em todo o estado e faz calor em todas as regiões. Com isto, no Paraná, um ar mais aquecido predomina, enquanto as temperaturas também se elevam até a tarde, com calor mais significativo e umidade baixa no norte do estado.

Previsão do tempo para o feriado em Curitiba

Na quarta-feira (01), feriado do Dia do Trabalho, o sol vai seguir na maioria das regiões do Paraná. Espera-se com isto, um dia com elevação de temperaturas entre as regiões do estado, e calor significativo ao norte. Porções mais ao sul, a partir de áreas de divisa com Santa Catarina, alguma variação de nuvens pode favorecer com situação pontual de chuva.

Em Curitiba, o sol permanece nos próximos dias. A máxima pode bater 27ºC no feriado e sem chance de chuva. Na quinta-feira (02), dia mais quente ainda com 28ºC de máxima.

