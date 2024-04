Um cobrador da estação-tubo Araçá, localizada no Alto Boqueirão, em Curitiba, ficou ferido na noite de segunda-feira (29), após sofrer um atentado. Criminosos jogaram uma bomba resultando em ferimentos na perna do trabalhador.

Segundo o cobrador, quatro homens estariam em um Sandero vermelho quando fizeram o lançamento do artefato. Em um vídeo feito pelo cobrador, ele comenta da “bombinha”. Assista no fim da matéria!

O cobrador, que não teve o nome divulgado, foi encaminhado a uma UPA para a realização de curativos e foi liberado.

Ataque covarde!

De acordo com o Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba (Setransp), o ataque de maneira covarde não foi uma situação isolada na cidade.

“Infelizmente, esta não é uma situação isolada. A violência, em maior ou menor grau, atinge todas as empresas do setor, colocando em risco a integridade física e emocional dos trabalhadores do transporte público. O Setransp pede que as autoridades de segurança tomem medidas urgentes para coibir tais ações e garantir a proteção dos trabalhadores e da comunidade em geral”, informou o Setransp via nota.

Ainda no comunicado, o Sindicato relatou que está auxiliando autoridades na investigação. Nenhum passageiro ficou ferido.

A reportagem questionou a Polícia Civil sobre o caso, mas ainda não recebeu uma resposta sobre o atentado contra o cobrador.

