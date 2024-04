A segunda semana de reuniões nos bairros de Curitiba para que a população possa cobrar melhorias na comunidade está valendo. O Fala Curitiba está sendo promovido em duas regionais de Curitiba. Até então mais 245 pessoas compareceram aos 12 encontros realizados, elevando para 1.402 o número preliminar de participantes.

Nesta terça-feira (30), as reuniões estão programadas para o Umbará (Regional Bairro Novo) e Alto Boqueirão (Regional Boqueirão). Para incentivar a participação de quem trabalha durante o dia, os eventos começam sempre às 19h. Nesta quarta-feira (1/5), por causa do feriado do Dia do Trabalhador, não haverá reuniões.

Próximas reuniões do Fala Curitiba

30/4 (terça-feira)

Regional Bairro Novo – Capela São Sebastião (Rua Nicola Pellanda, 8.025, Umbará)

Regional Boqueirão – Paróquia Santo Antônio Maria Claret (Rua Padre Simão Kalinowski, 447, Alto Boqueirão)

2/5 (quinta-feira)

Regional Tatuquara – Paróquia Sant’Ana (Rua Delegado Bruno de Almeida, 2.565, Campo de Santana)

Regional Pinheirinho – CTG 20 de Setembro (BR 116, 19.439)

