O primeiro pilar da Ponte de Guaratuba foi colocado nesta terça-feira (30). O governador Ratinho Jr esteve presente e entregou a Licença de Instalação uma nova etapa do projeto. Nos últimos meses, com a Licença Prévia, o consórcio já vinha trabalhando na contratação de balsas de apoio marítimo e instalação do canteiro de obras, além da continuidade dos programas ambientais. O prazo de execução será de dois anos.

A travessia que vai ter quatro faixas de tráfego, duas faixas de segurança, barreiras rígidas em concreto, calçadas com ciclovia e guarda-corpo nas extremidades. Com 1.244 metros de extensão, com um vão principal de 160 metros, e canal de navegação de 17 metros de altura por 90 metros de largura.

“Com muita segurança jurídica e técnica que deu aval para que a empresa pudesse fazer essa obra importante que não é só de Guaratuba ou do Litoral, é uma obra que vai atender o interesse do desenvolvimento econômico e social dos paranaenses. Fortalecer nosso Turismo de Natureza, o resgate do Litoral”, disse o governador.

Everson Souza, presidente do Instituto Água e Terra (IAT) valorizou o trabalho da equipe e da população que também priorizou o Meio Ambiente. “Os efeitos econômicos e sociais são claros numa obra dessa, mas os cuidados com o Meio Ambiente são necessários. É uma exigência da Constituição e da população do Paraná. A qualidade da documentação técnica deu segurança para a nossa equipe emitir essa licença de instalação”, comentou Everson Souza.

A obra da ponte de Guaratuba teve pontapé em 27 de outubro, após enfrentar diversos percalços jurídicos. O investimento total na obra é de R$ 386,9 milhões e o prazo de execução para os serviços é de dois anos a contar da instalação deste primeiro pilar.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Rango barateza A ousadia da “melhor coxinha das galáxias” feita em Curitiba; fui provar! Negócios! Gigante paranaense, Grupo Zonta inaugura novo atacarejo no estado vizinho Novidades Substituta da estação-tubo é instalada no ponto de partida do novo Inter 2