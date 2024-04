Cinco apostas feitas em Curitiba bateram na trave no concurso 3091 da Lotofácil, sorteado na segunda-feira (29). No geral pelo Brasil, uma aposta de Xaxim (SC), feita pela internet cravou as 15 dezenas e ganhou um prêmio de R$ 1.237.458,65.

Resultado Lotofácil 3091 milionária: 02, 04, 05, 08, 09, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 24 e 25.

Dos bilhetes curitibanos, quatro foram confeccionados em lotéricas ( A Premiada Loterias, Casa Lotérica Mateus Leme, Loterias Canadá, e Loterica Santa Felicidade) e uma pela internet. A aposta na Canadá e no canal eletrônico faturaram cada uma R$2.309,44 ( 16 números apostados), e as outras três levaram R$1.154,72 ( 15 números apostados).

O próximo concurso será realizado nesta terça-feira(30). O prêmio estimado é de R$ 1,7 milhão.



Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR A PREMIADA LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.154,72 CURITIBA/PR CASA LOTÉRICA MATEUS LEME 15 Não Simples 1 R$1.154,72 CURITIBA/PR LOTERIAS CANADA 16 Não Simples 1 R$2.309,44 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 16 Sim Simples 1 R$2.309,44 CURITIBA/PR LOTERICA SANTA FELICIDADE 15 Não Bolão 6 R$1.154,70

Como participar do próximo sorteio?

Para fazer a aposta na Lotofácil, o interessado precisa fazer o jogo até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas ou no site oficial da Caixa (19 horas). São 25 números disponíveis, e as apostas são feitas em jogos de 15 a 20 dezenas escolhidas. A menor aposta custa R$ 3.

