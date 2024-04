Teatro vira sala de cinema com exibição gratuita em São José dos Pinhais

O mês de abril está terminando diferente em São José dos Pinhais, cidade da região metropolitana de Curitiba. A cidade ganhou um cinema municipal no mês de abril, que transformou o teatro municipal Ernani Zétola em sala de cinema.

Com 105 lugares, o espaço divide a agenda de programação com as outras atividades culturais do local, e vai exibir filmes pela manhã, de tarde e à noite, com programação variada e gratuita. O responsável pelo projeto é o diretor de cinema e empreendedor cultural Fulton Nogueira, que cuidou pessoalmente da transformação. “Adquirimos um projetor de qualidade e organizamos todo o espaço para receber uma programação variada, que agrade às famílias e à população de São José e região”, diz, Fulton.

O novo cinema terá em sua programação todos os gêneros de filmes – dos lançamentos, passando por infantis e clássicos. “Pretendemos também oferecer sessões especiais, com presença de diretores, elenco ou equipe de produção, aproximando a população do cinema. Mesmo em tempo de streaming, o cinema continua sendo um evento e uma programação especial para todos”, finaliza.

Além das exibições, toda a segunda-feira, às 18h30, haverá um Cineclube, com sessões abertas a cinéfilos e estudantes de cinema, seguido de discussão sobre a produção ou outros temas que surgirem nos encontros.

Serviço

Cine Teatro Municipal Ernani Zétola

Rua Quinze de novembro, 1800 – Centro – São José dos Pinhais (PR)

Telefone: (41) 3381 5901

Programação gratuita

Cineclube – todas as segundas-feiras, às 19h

