Depois de ser visto por mais de 17 mil pessoas, em temporadas longas de sucesso no Rio e em São Paulo, além de passagens por Brasília, Belo Horizonte, São Luís e Porto Alegre, o espetáculo “Kafka e a boneca viajante” chega a Curitiba no próximo final de semana. Serão três apresentações nos dias para curta temporada no Teatro Bom Jesus, dias 03 (sexta), 04 (sábado) e 05 (domingo) no Teatro Bom Jesus.

Com duas indicações ao Prêmio Shell e sete indicações ao Prêmio APTR, o espetáculo tem a paranaense Alessandra Maestrini como protagonista. Após explodir nacionalmente no papel da empregada doméstica Bozena, no programa global Toma lá, dá cá, a artista – que também é cantora – emplacou uma sólida e premiada carreira nos palcos do país.

Com dramaturgia de Rafael Primot, direção de João Fonseca e direção musical de Tony Lucchesi, o espetáculo Kafka e a boneca viajante é inspirado no livro homônimo do escritor catalão Jordi Sierra i Fabra. No elenco se destacam ainda André Dias, Carol Garcia e Lilian Valeska no elenco. Idealizada pelo empreendedor cultural Felipe Heráclito Lima e produzida por Maria Angela Menezes e Amanda Menezes, a montagem tem patrocínio da BB Seguros.

Referência obrigatória na literatura mundial do século XX, o escritor Franz Kafka (1883-1924) teria vivido, já no fim da vida, uma história curiosa. Ao caminhar por uma praça perto de sua casa, encontrou uma menina que chorava por ter perdido sua boneca. Sensibilizado pelo sofrimento da criança, ele passou a escrever cartas à menina como se fossem enviadas pela boneca, em que descrevia suas incríveis aventuras pelo mundo.

A narrativa não linear reforça o ritmo ágil da montagem, alternando passado, presente e futuro, assim como a realidade vivida pelo Sr. K (Kafka, vivido por André Dias), sua esposa Dora (Lilian Valeska) e a menina Rita (Carol Garcia) é atravessada pelo mundo ficcional das cartas, onde Brígida, a boneca interpretada por Alessandra Maestrini.

A trilha é um caso à parte e se impõe como elemento dramatúrgico. No repertório, interpretado pelo elenco, estão músicas de artistas como Caetano Veloso, Candeia, Cartola, Chico Buarque, Djavan, Lenine, Raul Seixas e Rita Lee e até uma composição inédita assinada por João Fonseca e o diretor musical Tony Lucchesi, que também assina os arranjos.

O Teatro Bom Jesus fica na Rua 24 de maio, 135 – Centro. Os ingressos estão à venda no site Disk Ingressos ao preço mínimo de R$ 39.

