O Paraná segue, na manhã desta sexta-feira (03), com quatro alertas meteorológicos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os alertas são laranja de tempestade e onda de calor e outros dois vermelhos de acumulado de chuva e de onda de calor. E como fica a previsão do tempo para Curitiba? Confira mais abaixo da matéria.

O alerta vermelho de onda de calor é o maior deles, atingindo o norte do Paraná. Este alerta de grande perigo para onda de calor alerta para o risco à saúde com temperatura 5ºC acima da média por período maior do que 5 dias. Veja imagem abaixo:

O alerta vermelho de onda de calor é o maior deles, atingindo o norte do Paraná. Foto: Reprodução/Inmet.

Já o segundo alerta vermelho é de acumulado de chuva e atinge apenas uma pequena área do sudoeste paranaense, afetando oito cidades do Paraná. São elas: Barracão, Bom Jesus do Sul, Flor da Serra do Sul, Marmeleiro, Pranchita, Renascença, Santo Antônio do Sudoeste e Vitorino. Veja imagem abaixo:

Alerta vermelho de acumulado de chuva afeta oito cidades do sudoeste paranaense. Foto: Reprodução/Inmet.

Os alertas laranja válidos para o Paraná são de tempestade e onda de calor. O alerta laranja para tempestade no Paraná vale pelo menos até às 12h desta sexta-feira, podendo se estender. O alerta engloba praticamente a metade sul do estado. Veja a imagem abaixo:

O alerta laranja para tempestade no Paraná vale pelo menos até às 12h desta sexta-feira. Reprodução/Inmet.

Já o ultimo alerta é laranja de onda de calor. Este alerta cita risco à saúde com temperatura 5ºC acima da média por período de 03 até 05 dias. Uma pequena faixa do norte paranaense está envolvida. Veja imagem abaixo:

Alerta cita risco à saúde com temperatura 5ºC acima da média por período de 03 até 05 dias. Foto: Reprodução/Inmet.

Previsão do tempo Curitiba

Nenhum dos alertas atinge Curitiba. Segundo o Simepar, esta sexta-feira deve ser sem chuva e com temperatura entre os 17 e 26ºC. No sim de semana o sol predomina na capital, com elevação da temperatura para máxima de 28ºC. Não há previsão de chuva.

