Quatorze apostas de Curitiba passaram “raspando” no prêmio principal da Lotofácil 3093, ao acertarem 14 das 15 dezenas, no sorteio realizado na noite de quinta-feira (2). Com estes acertos, os apostadores da capital paranaense garantiram prêmios que variam de R$ 782,48 a R$ 1.564,96.

Resultado da Lotofácil 3093:

01, 02, 03, 05, 06, 07, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 25

LEIA AINDA – Paraná tem quatro alertas meteorológicos de tempo; Dois deles são vermelhos

Já o prêmio máximo do concurso, de R$ 1,7 milhão, será dividido entre três apostadores que fizeram 15 acertos, das cidades de Goiânia (GO), Betim (MG ) e São Gabriel (RS).

Ganhadores em Curitiba

As apostas de Curitiba foram todas do tipo simples, feitas em lotéricas e em canais eletrônicos. Veja abaixo o detalhamento e onde foram feitas as apostas ganhadoras com 14 acertos na Lotofácil.

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR BONANZA LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$782,48 CURITIBA/PR LOTERIAS ANCHIETA 15 Sim Simples 1 R$782,48 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$782,48 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Sim Simples 1 R$782,48 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$782,48 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$782,48 CURITIBA/PR LOTERIAS PINHEIRINHO 15 Não Simples 1 R$782,48 CURITIBA/PR LOTERICA BONS VENTOS LTDA 15 Não Simples 1 R$782,48 CURITIBA/PR MADA DA SORTE 15 Não Simples 1 R$782,48 CURITIBA/PR MILLENIUM LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$782,48 CURITIBA/PR REPUBLICA LOTERIAS 16 Não Simples 1 R$1.564,96 CURITIBA/PR SKANDALUS LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$782,48 CURITIBA/PR TALISMA LOTERICO 15 Não Simples 1 R$782,48 CURITIBA/PR TALISMA LOTERICO 15 Não Simples 1 R$782,48

Como jogar na Lotofácil?

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Rango barateza A ousadia da “melhor coxinha das galáxias” feita em Curitiba; fui provar! Negócios! Gigante paranaense, Grupo Zonta inaugura novo atacarejo no estado vizinho Novidades Substituta da estação-tubo é instalada no ponto de partida do novo Inter 2