Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (03)

ABIGAIL PORTUGAL HECKE, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RUBENS HECKE. Filiação: ARY PINTO PORTUGAL e JANDIRA PINTO PORTUGAL. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sexta-feira, 3 de maio de 2024.

ALZIR DEMETRIO VIECILI, 84 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: ROSE MACHADO VIECILI. Filiação: ROSALINO VIECILI e ANGELA CELESTINA CAMPIOL VIECILI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 3 de maio de 2024 às 10:00h.

ANDREIA DE OLIVEIRA, 48 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ORLANDO DE OLIVEIRA e MARIA HELENA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 3 de maio de 2024 às 11:30h.

ANGELA RITA FUCCI VENDRAMETTO, 77 ano(s). Profissão: PUBLICITÁRIO(A). Cônjuge: CARLOS RENATO VENDRAMETTO. Filiação: EXPEDITO GAETANO FUCCI e LEONOR FOLLONI FUCCI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 3 de maio de 2024 às 14:00h.

ANTONIO ARAMIS MALKUT, 82 ano(s). Profissão: BARBEIRO. Cônjuge: MARIA DA LUZ PEDROSO MALKUT. Filiação: ANTONIO ARAMIS MALKUT e LUIZA MALKUT. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 3 de maio de 2024 às 16:00h.

ANTONIO BUENO DA SILVA, 83 ano(s). Profissão: GARÇOM. Cônjuge: IRENE BORATTO BALDON DA SILVA. Filiação: WALDOMIRO BUENO DA SILVA e ZEFERINA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 3 de maio de 2024 às 09:00h.

ANTONIO NAHM, 80 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: SILVIA NAHM. Filiação: JOSE NAHM e VICENCIA NAHM. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 3 de maio de 2024 às 17:00h.

ARNALDO LEANDRO DIAS DE SOUZA, 48 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: GENTIL DIAS DE SOUZA e HELENA MARIA DE SOUZA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sexta-feira, 3 de maio de 2024 às 16:00h.

ARTHUR FERREIRA DOS SANTOS NETO, 60 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: ARTHUR CLAUDINO DOS SANTOS e MARILENE BUENO DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 3 de maio de 2024 às 16:00h.

CARLOS ANTONIO RODRIGUES, 88 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: ANITA NOGAROLLE RODRIGUES. Filiação: ANTONIO BALDUINO RODRIGUES e ASCILA DA COSTA RODRIGUES. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 3 de maio de 2024 às 16:00h.

CLEUSA MARIA BORGES DA ROCHA, 68 ano(s). Profissão: BIBLIOTECÁRIO(A). Cônjuge: JOAO CORDEIRO DA ROCHA. Filiação: LUIZ JOSE MENDES BORGES e VENINA GODINHO BORGES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 3 de maio de 2024 às 11:30h.

EDITH ERICA KATZINSKY, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEAO STASKOVIAK. Filiação: GUSTAVO KATZINSKI e ERICA KATZINSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quinta-feira, 2 de maio de 2024 às 17:00h.

EDSON CARNEIRO FRANCISCO, 44 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: DILSON FRANCISCO e ELIANE REGINA CARNEIRO FRANCISCO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 3 de maio de 2024 às 17:00h.

ELENI MORAES BARROS, 65 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: ALTAIR DE OLIVEIRA BARROS e EMILIA MORAES BARROS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 2 de maio de 2024 às 18:00h.

ELUIR PEREIRA DUARTE, 79 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: MARIA ELENA DE LEMOS DUARTE. Filiação: MANOEL PEREIRA DUARTE e REACILDA PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 3 de maio de 2024 às 13:00h.

EVA RUTKOSKI, 76 ano(s). Profissão: AUXILIAR ENFERMAGEM. Filiação: CASEMIRO DUBINSKI e ESTANISLAVA RUTKOSKI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, sexta-feira, 3 de maio de 2024 às 10:00h.

FRANCISCA ALVES DA ROCHA, 78 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: ATILIO ALVES DA ROCHA e JULIA MARIA DE ANDRADE. Sepultamento: (TIJUCAS DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL, sexta-feira, 3 de maio de 2024 às 16:00h.

FRANCISCO OTAVIO MARINHO SALLES, 70 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: CIRCE DE FATIMA OLIVEIRA SALLES. Filiação: EDSON SALLES DE CARVALHO e VILMA MARINHO SALLES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 3 de maio de 2024.

GLADIS CARDOSO, 85 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOAO IRENO CARDOSO e SANTILIA MELO CARDOSO. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 3 de maio de 2024.

GRACIULA GONCALVES BARACHO, 92 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: DIRCEU BARACHO. Filiação: ALVINO ANTONIO GONCALVES e HILDA CAROLINA SCHULTZ GONCALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 3 de maio de 2024 às 15:00h.

IRENE ZAGONEL, 89 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: ALCIDIO ZAGONEL e CATARINA MANZOCQUE ZAGONEL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 3 de maio de 2024 às 16:30h.

JAIME CISZEWSKI, 80 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: ARIETE HEIBEL CISZEWSKI. Filiação: ESTANISLAU CISZEWSKI e KONEGUNDES CISZEWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 3 de maio de 2024 às 17:00h.

JAIRTON PIRES DOS SANTOS, 61 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: FRANCELINO MARTINS DOS SANTOS e LAUDELINA PERES FERREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 3 de maio de 2024.

JOAO MARIA MOCELIN, 85 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: TEREZINHA RIBEIRO MOCELIN. Filiação: JOSE MOCRLIN e STELITA FERREIRA MOCELIN. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, sexta-feira, 3 de maio de 2024 às 16:00h.

JOSE ANTUNES FERREIRA, 90 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: LEONILDES VARELLA FERREIRA. Filiação: JOAO ANTUNES FERREIRA e ZORAIDE DA CONCEICAO FERREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 3 de maio de 2024.

JOSE MARTINS DE ANDRADE, 60 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: APARECIDA BARBOSA DE ANDRADE. Filiação: JOSE TEIXEIRA DE ANDRADE e SEBASTIANA MARTINS DE ANDRADE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 3 de maio de 2024.

JOSE OSTERNE CARVALHO, 81 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: CLAUDIA ANDREA BOSSO. Filiação: FRANCISCO BRANDAO DE CARVALHO e ELCINA CARVALHO. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 4 de maio de 2024 às 16:00h.

JOSE RUDA, 80 ano(s). Profissão: TÉCNICO TELECOMUNICAÇÕES. Cônjuge: ROSELI RUDA. Filiação: ANTONIO RUDA e HEDVIGES RUDA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 3 de maio de 2024.

JULIA RODRIGUES DA ROCHA, 84 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: OLIVIO ALVES DA ROCHA. Filiação: OLICES RODRIGUES e ANGELINA BATESTUTES RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 3 de maio de 2024 às 09:00h.

LUCIANO PONTES VIEIRA, 52 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: RUTH GONCALVES. Filiação: JOSE MARIA DE SOUSA VIEIRA e EDIVANIR PONTES VIEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 3 de maio de 2024 às 16:00h.

MARCOS ROBERTO DOS SANTOS, 57 ano(s). Profissão: TAXISTA. Cônjuge: SONIA MARA DE ARAUJO. Filiação: JANDIRA FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, sábado, 4 de maio de 2024 às 11:00h.

MARIA DA CONCEICAO SILVERIO HORNING, 107 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: OSVALDO HORNUNG. Filiação: JOAO BAPTISTA DE OLIVEIRA SILVERIO e MARIA FRANCISCA MULLER SILVERIO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 3 de maio de 2024 às 10:00h.

MARIEMA RAQUEL M OLIVEIRA, 69 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: EUZEBIO MENDES e JURACY VIEIRA MENDES. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 3 de maio de 2024.

MATHILDE GONCALVES CUNHA, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARNALDO CUNHA. Filiação: ALBINO GONCALVES e MARIA ENCARNACAO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 3 de maio de 2024 às 10:00h.

NAHYR PACHECO FAGUNDES, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SILVIO ARELI FAGUNDES. Filiação: MANOEL JORGE PACHECO e ANGELA DA SILVA PACHECO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 3 de maio de 2024 às 11:00h.

OTACILIO BOARETO, 88 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: GEMMA GANZALA BOARETO. Filiação: ANTONIO BOARETO e OLIVIA BOARETO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 3 de maio de 2024 às 15:00h.

PAULO ROBERTO DO ROZARIO, 36 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: DURVALINO DO ROZARIO e ROSIMERI MARCELINO DO ROZARIO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 3 de maio de 2024 às 16:00h.

PAULO SERGIO DE OLIVEIRA, 51 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ACACIO DE OLIVEIRA e ARCELINA GARCIA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 3 de maio de 2024.

RAYMUNDO URBANO ZIMMERMANN, 89 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Cônjuge: NILDA COSTA ZIMERMANN. Filiação: PEDRO JOSE ZIMMERMANN e EUGENIA ZIMMERMANN. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 3 de maio de 2024 às 16:00h.

STEPHANY ALEJANDRA ANDARCIA FARFAN, 23 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SIMON JOSE ANDARCIA PINO e SUNIS SEREBIAS FARFAN RODRIGUEZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 3 de maio de 2024 às 10:00h.

TEREZINHA CARVALHO DA SILVA, 93 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: JOAO CARVALHO DA SILVA e IHAYNA CARVALHO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 3 de maio de 2024 às 16:00h.

