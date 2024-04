Tradicional Café do Teatro reinaugura com novo chef em Curitiba

A cultura curitibana agora volta com um de seus espaços favoritos: o Café do Teatro. Ponto de encontro de grandes personalidades desde os anos 80, o estabelecimento está repaginado, em novo endereço e estrutura revitalizada. O destaque fica por conta do chef Adriano Sadowik.

Renomado na capital paranaense, Sadowik está no ramo gastronômico há 22 anos. Com formação na Espanha, ele adquiriu vasta experiência na culinária mediterrânea e italiana. Em sua trajetória no país estrangeiro, teve a oportunidade de cozinhar para nomes conhecidos, entre eles o príncipe de Mônaco. Em Curitiba, Adriano teve destaque nos restaurantes Alessandro & Frederico e ST 444.

Agora, a união entre o renomado chef e o ponto de arte e cultura, coloca ao cenário gastronômico e cultural da cidade. E, para coroar, agora a gastronomia vai tomar conta do estabelecimento. São vários pratos de destaque, Entre as opções, Entrecôte, Pirarucu, Robalo e a especialidade de Sadowik, o Mignon.

São pratos que levam ingredientes nobres e de excelência. Além de entradas, pratos principais e sobremesas. Entre as opções de bebidas, vinhos, chopes, drinks e soft drinks fazem parte de um cardápio único e saboroso.

Almoço aos domingos

Desde o começo de abril, o Café do Teatro também conta com almoço aos domingos. O local é uma opção para quem busca um programa saboroso, divertido e cultural, e funciona das 12h às 15h.

O Novo Café do Teatro está localizado na Rua XV de Novembro, 1037 – Centro, Curitiba. No endereço, uma ampla estrutura para comportar os clientes que buscam conversar, criar e aproveitar de alta gastronomia. O horário de funcionamento é de terça a domingo, das 18h à 0h. Almoço no domingo das 12h às 15h.