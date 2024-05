Tempestade a caminho do Paraná! Inmet emite aviso de alerta laranja

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta informando que o Paraná está sob risco de tempestade a partir desta quinta-feira (02) até às 12 horas de sexta-feira (03). O aviso é de cor laranja e indica perigo.

O alerta é válido para a região sul do estado e abrange, principalmente, o sudoeste, envolvendo municípios, como Cascavel, Toledo, Dois Vizinhos, Pato Branco, Palmas e União da Vitória. Curitiba e região não devem ser atingidos pelo temporal. Além do Paraná, o aviso também vale para Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul.

O Inmet indica que pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Os ventos intensos podem chegar a 100 km/h e existe a possibilidade de queda de granizo. A tempestade pode provocar corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Alerta de acumulado de chuva no Paraná

O Inmet também publicou um alerta vermelho indicando grande perigo para acumulado de chuva. No Paraná, um pequeno território do sudoeste está contemplado nesse aviso. Cidades paranaenses como Pranchita, Bom Jesus do Sul e Marcionópolis podem ser atingidas.

O aviso de acumulado de chuva indica risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios e possíveis deslizamentos de encostas.

Como se proteger de temporais

Em caso de rajadas de vento não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

