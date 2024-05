Entre os dias 16 e 19 de maio, Curitiba vai receber a segunda edição do Festival Cinegastroarte Itinerante, ação que mistura a magia do cinema aos sabores e sensações da gastronomia. Com a participação de renomados chefs de restaurantes badalados da cidade, o evento promove uma invasão da culinária no cinema, oferecendo menus exclusivos inspirados em grandes sucessos de bilheteria que tem a gastronomia como trama.

Em cozinhas alocadas temporariamente no Cinépolis do Shopping Pátio Batel, no bairro de Batel, os visitantes poderão degustar – em tempo real – menus especiais inspirados nos pratos que aparecem na tela. Os ingressos estão disponíveis no site do Festival Cinegastroarte. Clique aqui para comprar!

O projeto é realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura, com realização da NTICS Projetos e patrocínio da Mobilize. O festival nasceu para unir e despertar sensações humanas.

“A arte, o cinema e a gastronomia são três elementos capazes de nos emocionar e, por vezes, de nos colocar em contato com memórias e experiências afetivas de forma profunda. Esta é uma oportunidade tanto para quem gosta da sétima arte, quanto para aqueles que apreciam a culinária autoral e que desejam ser transportados para o universo dos filmes e para dentro das histórias”, revela Gustavo Godoy, coordenador da NTICS Projetos.

Durante a experiência “Sensações Emocionantes”, serão exibidos sete filmes distribuídos em dez sessões. São eles:

Chef , estrelado por Jon Favreau,

, estrelado por Jon Favreau, Como se Fosse a Primeira Vez , com Adam Sandler e Drew Barrymore,

, com Adam Sandler e Drew Barrymore, Comer Rezar e Amar , com Julia Roberts,

, com Julia Roberts, A 100 Passos de Sonho, com Helen Mirren,

com Helen Mirren, Sob o Sol da Toscana, com Diane Lane,

com Diane Lane, De Encontro com a Vida, com Kostja Ullmann;

com Kostja Ullmann; Sem Reservas (com Catherine Zeta-Jones.

No dia 16, quem assume a cozinha é a equipe do Nayme, com a Chef Yasmin Nasser. No dia 17, é a vez da equipe do Emy Restaurante, sob o comando de Kazuo Harada. O dia 18 será dividido pelas equipes do Asu Restaurante, com o Chef Danilo Takigawa, e do restaurante Swadisht, com o Chef Ravi Shinde. Por fim, o dia 19 é comandado pelas cozinhas do Poco Tapas, com o Chef Fábio Mattos, e do Restaurante Feér, sob a batuta do Chef Lênin Palhano.

“Esta é a primeira vez do festival aqui em Curitiba e é uma ação que não só amplifica a experiência cinematográfica, mas também estimula o acesso ao conhecimento – com palestras e atividades em escolas públicas -, valoriza a rica e diversificada gastronomia brasileira e ainda promove o acesso gratuito a atividades culturais”, completa Mario Ranieri Neto, da Mobilize.

Encontre o Sabor

Foto: Divulgação / Raphael de Oliveira

Além do cinema, o Festival Cinegastroarte Itinerante também desenvolve ações em algumas escolas públicas. Entre os dias 03 e 19 de maio, serão realizadas oficinas de Artes Visuais para trabalhar conceitos e a reprodução de técnicas de pintura e fotografia animada, nas quais os alunos são estimulados a se expressar através da arte. As ações ocorrem na Escola Estadual Júlia Wanderley, também no Batel.

Sob o tema “Gastronomia Brasileira é Patrimônio e é Arte”, o evento nas escolas também conta com palestras e aulas que ressaltam o potencial da culinária como um elemento formador da identidade brasileira.

Durante todo o período do evento, os visitantes poderão conferir a exposição “Nos bastidores do Cinegastroarte”, que traz paineis interativos que estimulam os sentidos e mostram os detalhes de grandes produções gastronômicas.

Foto: Divulgação / Raphael de Oliveira

Confira a programação completa do Cinegastrarte:

16 de maio de 2024, quinta-feira, 19h e 21h30

Filme: Chef, com Jon Favreau e Scarlett Johansson

Chef, com Jon Favreau e Scarlett Johansson Menu: RestauranteNayme

RestauranteNayme Preço: R$129,00

17 de maio de 2024, sexta-feira, 19h e 21h30.

Filme: Como se fosse a primeira vez, com Adam Sandler e Drew Barrymore

Como se fosse a primeira vez, com Adam Sandler e Drew Barrymore Menu: Restaurante Emy

Restaurante Emy Preço: R$129,00

18 de maio de 2024, sábado, 13h

Filme: Comer Rezar e Amar, com Julia Roberts

Comer Rezar e Amar, com Julia Roberts Menu: Swadisht

Swadisht Preço: R$129,00

18 de maio de 2024, 19h.

Filme: A 100 passos de um sonho, com Helen Mirren

A 100 passos de um sonho, com Helen Mirren Menu: Asu Restaurante

Asu Restaurante Preço: R$129,00

18 de maio de 2024, 21h30.

Filme: Sob o Sol da Toscana, com Diane Lane e Sandra Oh

Sob o Sol da Toscana, com Diane Lane e Sandra Oh Menu: Asu Restaurante

Asu Restaurante Preço: R$129,00

19 de maio de 2024, domingo, 13h.

Filme: De Encontro com a Vida, com Kostja Ullmann

De Encontro com a Vida, com Kostja Ullmann Menu: Poco Tapa

Poco Tapa Preço: R$129,00

19 de maio de 2024, domingo, 19h e 21h30.

Filme: Sem Reservas, com Catherine Zeta-Jones

Sem Reservas, com Catherine Zeta-Jones Menu: Restaurante Feér

Restaurante Feér Preço: R$129,00

