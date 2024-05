Bar de Curitiba terá baile de máscaras gratuito e tributo a Elvis Presley

Neste domingo (5), a partir das 15h, o We Are Bastards Pub promove um evento especial em comemoração aos seus sete anos de história. Considerado o melhor lugar para tomar cerveja artesanal na cidade, de acordo com prêmios gastronômicos da região, o pub é referência para os cervejeiros e apreciadores de bons drinks da capital paranaense, promovendo ainda shows ao vivo e gastronomia.

A celebração, intitulada “Sétima Cartada”, promete entregar uma experiência inédita aos vira-latas – forma carinhosa com que os clientes são chamados na “casinha” – com uma festa no estilo Baile de Máscaras, com direito a decoração inspirada no ambiente cassino, brincadeiras bastardas, gastronomia e extensa programação musical.

“Além do conceito baseado nos bailes de gala dos grandes cassinos, a nossa festa tem como referência o número 777. Em muitas culturas, o número 7 é um símbolo de sorte e perfeição e, quando transformado em 777, esse significado é amplificado. Queremos celebrar esse ciclo com muita boa sorte e fortuna para todos os vira-latas”, comenta Alessandro Reis, um dos sócios do We Are Bastards Pub.

Claro que música ao vivo não faltará. O domingo contará com palcos e estilos para variados tipos de público, indo da discotecagem ao bom e velho rock n’roll. Serão três palcos especiais – dois internos e um externo – em que passarão as bandas Lady Die (Palco Pub), com o melhor do pop e rock; Duo & Famiglia(Palco Externo), com grandes sucessos do rock n’roll; Rogério Cordoni e Big Band Show, (Palco Pub), com tributo especial a Elvis Presley; e discotecagem com DJ Murta (Palco Garden).

Na gastronomia, destaque para X-Treme Bacon (R$35), composto por uma porção bem generosa de bacon; Bolinho de Paleta Defumado (R$30); Choripork (R$30), com linguiça de pernil servida no pão com vinagrete de pimenta biquinho e chimichurri artesanal; o Pork’n Chips (R$40), com tiras de lombo suíno marinadas, empanadas e fritas, acompanhadas de batatas rústicas e maionese de bacon; entre outros.

Os premiados chopes da Bastards Brewery também marcam presença, como os rótulos Zé do Morro (Premium Lager); Willie The Bitter (American Pale Ale); Orange IPA (American IPA com terpeno cítrico); Dog Save The Beer (Session IPA); Jean Le Blanc (Witbier); Mark The Shadow (OAtmeal Stout com notas de chocolate e café); Hector 5 Rounds (American Indian Pale Ale); e Hermes e Renato (Hop Lager).

As brincadeiras bastardas deste ano serão baseadas em jogos de cassinos, a festa vai contar com duas mesas de jogos, Blackjack e Roleta. Os prêmios dos jogos serão souvenirs da marca e experiências bastardas nos bares, como um almoço no Bar da Fábrica. Além disso, que for de máscara, será bonificado pelo pub com um drink especial de aniversário, o Moira, preparado com o gin da Bastards, Vermouth extra dry, toranja, maracujá, manjericão e xarope de amêndoas.

O We Are Bastards Pub fica localizado na Av. Iguaçu, 2300, no bairro Água Verde. A entrada é gratuita. Mais informações pelas redes sociais oficiais: Instagram (@wearebastardspub) e Facebook (WeAreBastardsPub).



Serviço

“Sétima Cartada” – 7 anos We Are Bastards Pub

Endereço: Av. Iguaçu, 2300, bairro Água Verde

Data: Domingo (5)

Horário: a partir das 15h

Classificação 18 anos

Entrada gratuita

Redes Sociais: :Instagram (@wearebastardspub) e Facebook (WeAreBastardsPub).

