Com show de tango e degustações, Choripan inaugura unidade na Itupava

No sábado (4), a partir das 14h, o Choripan inaugura sua mais nova unidade na agitada Rua Itupava, no bairro Alto da XV. Considerado um dos gastrobares mais descolados e democráticos da capital paranaense, o local serve o prato típico argentino, o choripan, um sanduíche com linguiça, que no local tem toque brasileiro com receitas próprias e premiadas.

Na festa de inauguração, os clientes vão curtir a tarde ao som dos DJs Astro Louie e Moska, apresentações de tango, degustações gratuitas da Cervejaria Fumaçônica, do Gin Hambre de Colores e da “Cacha de Colores”. O local fica numa casa histórica de 1951, na Rua Itupava, conta com espaço interno confortável e mesas externas. É considerado o melhor estabelecimento gastronômico para ir com os pets.

“Estamos super animados com essa inauguração, queremos convidar a todos para esse momento, faremos uma festa para toda a família, com boa música, gastronomia de qualidade e um clima agradável”, detalha João Scalzo, sócio da casa.

A ideia começou como um hobby do João Scalzo que era um adepto da gastronomia e de Carlos Fracaro, que sabia tudo sobre drinks e coquetelaria. Amigos de longa data, buscavam um lugar que unisse culinária descomplicada com ingredientes de qualidade, mas com bom custo-benefício, onde pudessem se reunir pessoas de todas as idades, famílias, para curtir a cidade ao ar livre. E assim surgiu o Choripan, seguindo exatamente essa proposta.

A linguiça é a protagonista no Choripan, a de provolone já recebeu prêmio do programa Mais Você da Ana Maria Braga, como a melhor linguiça artesanal suína frescal do Brasil e também como a melhor linguiça artesanal suína do país, segundo o Pork Butcher ‘s Challenge.

No cardápio, são 10 opções de choripan que agradam a todos os gostos, tem linguiça de pernil, de costela bovina, de frango, vegana e com recheios como provolone, alho e queijo coalho. Elas são servidas dentro de um pão grelhado e cobertas com chimichurri, repolho e vinagrete, a tradicional da casa; mas os clientes também podem optar pelo creme de queijo ou cheddar e bacon.

O cardápio tem opções de empanadas salgadas e doces, receita porteña original, salamitos fritos, linguiça na chapa com mandioca na manteiga (serve duas a três pessoas), queijo coalho com doce de leite argentino, caldos, porções, entre outras delícias, tudo com um toque argentino.

O que também não vai faltar no local são os drinks bem elaborados a partir de R$15, como o “Fernet con Cola” que é tradicional na Argentina; e o chope pilsen Chucho Perro, produzido pela Bastards Brewery especialmente para o Choripan, que custa a partir de R$10 no combo.

A nova unidade do Choripan está localizada na Rua Itupava, 1632. Mais informações: www.choripan.com.br

