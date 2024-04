Volksfest 2024 traz novidades para os fãs dos clássicos da marca alemã

A quinta edição do Curitiba Volksfest acontece neste final de semana (04 e 05) e reunirá uma ampla exposição de carros antigos, com uma seção exclusiva para projetos nacionais. Este ano, o festival realizado no Bosque São Cristóvão, em Curitiba, contará com diversas novidades para os apaixonados por veículos Volkswagen de refrigeração a ar (air cooled).

O evento trará a exposição Cronologia Volks: por meio de painéis informativos, os visitantes farão um passeio pela história do fusca. O projeto tem curadoria do Opas Garage, site de pesquisa sobre escola de personalização e acessórios volks a ar.

Outra novidade é a parceria entre Volksfest e Volkswagen do Brasil, que permitirá aos fãs da cultura volks a consulta ao banco de dados nacional da empresa e a solicitação do certificado de originalidade dos carros. Segundo um dos organizadores do evento, Renan de Morais, “esta ação busca autenticar os veículos originais e aproximar os colecionadores do nosso festival”. Já a tradicional feira de funilaria, peças e acessórios específicos continua para toda a linha air cooled.

Gastronomia e festival musical

Encontro reúne apaixonados por Volkswagen. Foto: Divulgação

No sábado, acontecerá o lançamento da cerveja oficial do evento, a Volksfest Maibock. Feita no estilo alemão de mesmo nome, a cerveja da família lager é associada à primavera europeia, e, por tradição é produzida exclusivamente em maio.

A praça gastronômica também estará no evento com opções de salgados; como costela fogo de chão, espetinhos, parrilla, burguers, pastel e pizza; e doces, como açaí, churros, sorvetes, etc. Além disso, o Volksfest terá opções tradicionais de cerveja, como pilsen, IPA e red ale, além do chope artesanal Way com 6 torneiras de edições limitadas.

Os visitantes também poderão curtir os shows que acontecerão nos dois dias. No sábado, tocam as bandas:

Sábado (4)

TN She,

Mr. Gomes,

Rota 66,

Legião Urbana Cover com Sérgio Ramos.

Domingo (5)

D’Folks,

Club Soda,

Milk N Blues,

Charlie Brown Cover Rock Vibration (Nando Costa).

A discotecagem, nos dois dias, será feita pela Kombination.

Os ingressos para visitantes custam 20 reais para um dia ou 25 reais para dois dias. Na hora, a venda é apenas para um dia e custa 30 reais. Clique aqui para comprar a sua entrada.

Para expositores, o ingresso custa 150 reais para o motorista e acompanhante durante os dois dias e a compra antecipada dá direito a estacionar o veículo na sexta-feira (4), a partir das 14h. No evento o valor será o mesmo, porém o motorista irá depender da disponibilidade de vaga.

O Curitiba Volksfest acontecerá no sábado, das 10h às 22h, e no domingo, das 10h às 20h. O festival é patrocinado pela VW Barigui, Open Roof, JF Store, Bulls Co., CSR Old Car e São Jorge Latarias.

Estacionamento para visitantes: Clube Mercês;

Estacionamento para expositores: entrada no bosque pela Rua Domingos Strapasson.

