O Festival Crossroads, um dos principais eventos de rock do país, liberou os primeiros nomes confirmados para se apresentar na sétima edição do evento. No dia 13 de julho, a partir das 12h, a Pedreira Paulo Leminski recebe o maior evento dedicado ao Dia Mundial do Rock do Sul do Brasil, celebrando o estilo musical que transcende de geração em geração e une os mais variados públicos em prol da resistência do rock.

Um dos nomes confirmados para a edição 2024, que contará com mais de 12 horas de apresentações ao vivo, é a banda Relespública, com show em comemoração aos 35 anos do grupo. Formado em 1988, os curitibanos já se apresentaram no Rock in Rio e lançaram diversos álbuns, incluindo um “MTV Apresenta”, se tornando referência no rock local e nacional, contabilizando sucessos, como “Minha Menina”, “Nunca Mais”, “Garoa e Solidão”, entre outros.

“O Festival Crossroads nasceu dentro do Cross, um espaço que, desde 1997, apoia e promove a cena rock n’roll de Curitiba e nacional. Durante os nossos 27 anos, recebemos a Relespública diversas vezes no nosso palco. É uma honra fazer parte dessa comemoração dos 35 anos do grupo”, comenta Alessandro Reis, fundador do Bar Crossroads.

Desde 1997, a casa sempre promoveu um evento especial de aniversário, marcando mais um ano de história do bar, assim como mais um ano de história do rock n’roll. “O aniversário do Crossroads e o Dia Mundial do Rock têm apenas alguns dias de diferença. Nós então juntamos essas duas celebrações em uma única comemoração, promovendo experiências inéditas para o público, sempre com sonoridades democráticas e que agregam para a nossa cena rock n’roll e suas vertentes”, completa Reis.

Além dos lendários do Relespública, o Festival Crossroads ainda confirmou os também curitibanos do Djambi. A banda, que conta com mais de duas décadas de história, é considerada um dos alicerces do reggae nacional e já se apresentou no palco do Festival em 2019, retornando agora para um show que promete reunir seus grandes hits, como “Barca Pra Ilha”, “Keep This Feeling”, “Guia” e “Sentido Sul”.

Djambi River Rise Relespública

Formado por Rodrigo Maciel (vocal e guitarra), Felipe Puperi (guitarra), Tiago Rubens (baixo) e Filipe Luvison (bateria), o Djambi segue com sua missão de espalhar suas letras reflexivas e positivos, apostando em uma sonoridade que combina o rock, o reggae, o ska e outros estilos musicais.

Outro nome confirmado no Festival Crossroads é a banda River Rise, que pela primeira vez se apresenta no palco do maior festival dedicado ao Dia Mundial do Rock do Sul do Brasil. Descoberto no projeto Cross Originals, promovido pelo Bar Crossroads com o objetivo de apresentar novas bandas autorais ao público curitibano, o grupo navega pelo rock clássico e o Hard Rock, combinando riffs e solos de guitarra com vocais melódicos e modulados, com letras que abordam as mudanças da vida, memórias, realidade e desejos. O River Rise é formado por Juliana von Mü.hlen (vocal) Márcio Arend (guitarra), Marcelo “Pesh” (bateria), e Ozéias Rodrigues (baixo)

“Muitas novidades farão parte da edição 2024 no Festival Crossroads. O line-up contou com uma curadoria que segue promovendo o rock e suas influências, com nomes curitibanos, autorais e tributos a grandes representantes do gênero, que segue sempre se reinventando e resistindo”, finaliza Alessandro Reis, idealizador do Festival Crossroads, que faz parte do calendário dos principais festivais musicais de Curitiba, considerada entre as capitais que mais consomem rock no Brasil.

Os ingressos para a 7ª edição do Festival Crossroads do Dia Mundial do Rock estão disponíveis pelo site Cheers,com valores a partir de R$120 (meia-entrada) + taxa adm. A meia-entrada é válida para doadores de sangue, estudantes, clientes Cross e com o voucher digital disponível no perfil do evento no (Instagram|@festivalcrossroads).

