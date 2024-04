Elma Chips lança nova linha de snacks sucesso nos Estados Unidos

A PepsiCo, dona da marca Elma Chips, está lançando uma nova linha de snacks no Brasil, produzida em sua planta em Curitiba. Com apoio do programa de incentivos fiscais do Governo do Estado, a empresa ampliou sua linha de produção no Paraná para a fabricação do PopCorners, produto já consolidado no mercado internacional, mas inédito no Brasil. A planta paranaense é a primeira fora dos Estados Unidos a produzir o snack, que além do mercado nacional, também deve ser exportado para os países do Mercosul.

O vice-governador Darci Piana visitou a fábrica nesta segunda-feira (29) e conheceu a nova linha de montagem para a fabricação do produto. “É um dia especial para o Paraná em saber que mais um produto que vai ganhar o mercado nacional está saindo daqui, utilizando matéria-prima e mão de obra paranaenses”, ressaltou. “É mais um produção importante que traz muitos benefícios ao Estado, com a geração de empregos e a movimentação na indústria, na agricultura e em outros setores, como o comércio e os transportes”.

A companhia está investindo nessa linha na fábrica curitibana e na implantação de uma estação de tratamento de efluentes que utiliza a tecnologia de Biorreatores com Membranas e Osmose Reversa (MBR/OR), para tornar potável toda a água utilizada na fábrica, reutilizando no processo de produção.

O presidente da PepsiCo Brasil, Alex Carreteiro, explicou que a produção do PopCorners conta com uma tecnologia nova de ar quente e faz parte de um plano de ampliação do portfólio da companhia, para incluir opções com menos sódio, açúcares e gorduras. “A Invest Paraná e o Governo do Estado têm sido grandes parceiros nos nossos processos de ampliação de investimentos”, afirmou.

“A origem da Elma Chips é daqui do Paraná, foi uma empresa fundada em Curitiba em 1964. Por isso a cidade é um dos berços da PepsiCo no Brasil”, salientou Carreteiro. “A PepsiCo é também uma empresa com grande relação com a agricultura. Somos um dos maiores compradores de batata do Brasil e temos um trabalho de mais de 25 anos com agricultores paranaenses. E essa proximidade com o campo é muito importante para nós”.

A PepsiCo também está investindo em uma nova linha de produção dos chamados extrusados, que incluem salgadinhos como o Cheetos e Cebolitos. A previsão é que a nova linha entre em operação em agosto deste ano e gere cerca de 60 empregos diretos.

Empresa

A PepsiCo é a segunda maior empresa mundial do ramo de alimento e bebidas e conta com oito fábricas e 66 centros de distribuição no Brasil, que é o sétimo maior mercado da companhia no mundo. O portfólio da empresa conta com 55 marcas de alimentos e 45 de bebidas, incluindo a Elma Chips, Aveias Quaker, Toddy, Gatorade, Kero Coco e Pepsi, entre outras.

A planta curitibana é a mais antiga da empresa no Brasil e é responsável por 30% dos snacks produzidos pela PepsiCo no País, além de gerar cerca de mil empregos diretos. Da fábrica, saem salgadinhos como o Doritos, Cheetos, Cebolitos, Fandangos, Ruffles, Stiksy e agora o PopCorners, que tem o milho como ingrediente principal e é livre de glúten, transgênicos, colesterol, gorduras trans e corantes.

Além dos empregos diretos, a empresa mantém uma série de fornecedores de matéria-prima no Estado, principalmente de batata e milho. As compras dos produtos agrícolas para a fabricação dos salgadinhos chegaram a R$ 160 milhões no ano passado.

