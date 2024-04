Trilhas do Anhangava e Samambaia serão fechadas em Quatro Barras

O Instituto Água e Terra (IAT) vai fechar para visitação as trilhas do Anhangava e do Samambaia, dentro do Parque Estadual Serra da Baitaca, em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, a partir das 18 horas desta terça-feira (30). Os locais serão reabertos ao público às 15 horas de quarta-feira, 1º de maio, após a tradicional Missa da Paz no Dia do Trabalhador, celebrada no Morro do Samambaia.

As trilhas do Pão de Loth e do Itupava, contudo, permanecerão em funcionamento, já que não interferem no evento religioso.

A celebração ocorre há 74 anos na Unidade de Conservação (UC) e é organizado pela Paróquia São Sebastião, de Curitiba. De acordo com o IAT, o fechamento do parque é para facilitar o fluxo de pessoas e não gerar impactos negativos ao meio ambiente. Com isso, será permitida apenas a entrada de fiéis, limitada a 430 pessoas.

A missa é acompanhada de uma caminhada de seis quilômetros pelo interior da Unidade de Conservação (UC), com os fiéis em canto, liturgia e oração pela paz.

A tradição religiosa começou em 1950. Na época, dezenas de famílias que moravam na região subiam em grupos o Morro Anhangava para rezar o terço e orar pela manutenção da paz, resquício da Segunda Guerra Mundial (1935-1945). Rito que é mantido até hoje pelos moradores de Quatro Barras. Neste ano, a celebração será comandada padre Carlos Santos da Silva, da Paróquia São Sebastião.

O Parque Estadual Serra da Baitaca é considerado uma Unidade de Conservação (UC). O Plano de Manejo do complexo ambiental, que permite entre outras ações a celebração da missa, foi concluído em 2017.

Os principais atrativos do Parque são o Caminho do Itupava, o Morro do Anhangava e o Morro Pão de Loth. O Anhangava, com 1.420 metros de altitude, é o local mais importante para a escalada em rocha no Paraná, sendo considerado uma espécie de campo-escola, por exercer um papel de importante local de formação e desenvolvimento de escaladores. Do cume é possível avistar Curitiba, a represa do Iraí, entre Pinhais e Piraquara, e a Serra do Mar.

