Tráfico e maus tratos: homem é preso com 34 gaiolas de pássaros em Curitiba

Um homem de 57 anos foi preso em Curitiba por tráfico de animais e maus-tratos. A ação aconteceu na manhã desta segunda-feira (29), no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. Na casa foram apreendidas várias gaiolas com pássaros.

De acordo com as investigações, o indivíduo é especializado no tráfico de passeriformes, uma classe de aves que compreende espécies como Trinca-Ferro, Canário e Diamante Gould. Durante as diligências, 34 animais foram apreendidos em situação de maus-tratos.

“O homem foi preso em flagrante e deve responder por tráfico de animais e maus-tratos, com penas que podem chegar a 3 anos de prisão. Os pássaros serão encaminhados ao Instituto Água e Terra, que fará uma triagem daqueles que podem ser soltos na natureza e daqueles que precisarão viver em santuários”, afirma o delegado da PCPR Guilherme Dias.

Em casos de maus-tratos, o cidadão pode registrar um boletim de ocorrência online, no site da PCPR. Nestas situações, é necessário que o crime esteja ocorrendo ou tenha ocorrido a prática de ato de abuso, maus-tratos, ferimentos propositais de animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos.

A população pode, ainda, denunciar o crime de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, via telefone ou site, ou telefone 197 da PCPR e, em Curitiba, diretamente à equipe de investigação da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, pelo número (41) 3251-6200.

