Mercedes-Benz Trucks testa carregamento elétrico do eActros

Os desenvolvedores da Mercedes-Benz Trucks conseguiram carregar, pela primeira vez, um protótipo do eActros 600 em uma estação de recarga com potência de 1 megawatt. Este feito acaba de ser alcançado no Centro de Desenvolvimento e Testes da Empresa em Wörth am Rhein, na Alemanha. A Mercedes-Benz Trucks esteve totalmente envolvida no desenvolvimento do novo padrão de recarga MCS (Megawatt Charging System) para todo o setor. Vale lembrar que o MCS desempenha um papel primordial quando se trata de recarga em rede pública.

Na avaliação de Peter Ziegler, chefe da área de Componentes de Recarga de Eletricidade da Mercedes-Benz Trucks, o primeiro teste bem-sucedido de recarga de megawatts com o caminhão elétrico da marca representa um enorme avanço. “No setor, uma capacidade de recarga acima de 700 quilowatts já é chamada de recarga MCS. No entanto, nós compreendemos a importância para nossos clientes de poderem fazer a recarga do eActros 600 em 1.000 quilowatts, podendo assim usufruir de tempos mais curtos para recarregar a fim de obter uma maior autonomia. Agora, trabalhamos a todo vapor para levar a tecnologia MCS para a produção em série do nosso eActros 600”, diz Peter Ziegler.

Aprimoramento da tecnologia MCS para produção em série

No futuro, o trabalho dos engenheiros de desenvolvimento da Mercedes-Benz Trucks envolverá testes adicionais da interface de comunicação entre o veículo e os postos de carregamento com o padrão MCS, além do desenvolvimento contínuo de componentes de protótipo visando a produção em série.

O início da produção em série do eActros 600 está previsto para o final de 2024. Além da recarga CCS com até 400 quilowatts, este caminhão elétrico Mercedes-Benz também permitirá a recarga MCS com 1.000 quilowatts. Os clientes já podem solicitar uma pré-instalação para essa finalidade.

MCS oferece vantagem para infraestrutura pública de recarga

A elevada capacidade da bateria de mais de 600 quilowatts-hora do eActros 600, juntamente com seu eficiente eixo motor elétrico desenvolvido internamente, permitem que este caminhão atinja uma autonomia de 500 quilômetros sem recarga intermediária. Isso significa que o caminhão conseguirá percorrer muito mais de 1.000 quilômetros por dia, devido às recargas durante as pausas previstas por lei.

De qualquer forma, cerca de 60% das viagens de longa distância dos clientes da Mercedes-Benz Trucks na Europa são inferiores a 500 quilômetros, o que significa que uma infraestrutura de recarga na garagem e nos pontos de carregamento e descarregamento do caminhão é suficiente para esses casos. Para todas as outras aplicações, a expansão contínua da infraestrutura de recarga pública é vital para tornar o caminhão elétrico viável para transportes de longa distância em toda a Europa. A recarga em megawatts tem um grande potencial especificamente para os casos de aplicações mais exigentes. (Fotos: M-Benz Trucks/Divulgação).