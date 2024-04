Viih Tube e Eliezer anunciam gravidez de segundo filho ao vivo na Globo

Viih Tube e Eliezer, ex-participantes do BBB, confirmaram em entrevista á Ana Maria Braga, no programa Mais Você, da TV Globo, que vão ter mais um filho ou filha. O casal leu mensagem escrita na roupa da filha Lua, ao vivo, no programa desta segunda-feira (29). “Promovida a irmã mais velha.”

“A gente estava querendo desde quando a Lua nasceu. Só respeitamos o meu corpo”, disse Viih Tube. Em postagem no Instagram ela falou mais. “Depois de 3 meses tentando, vimos o positivo! Já estamos com 12 semanas, quando compartilhei a trajetória no começo de abril, contando que desde novembro estávamos tentando, eu já estava gravidinha. Mas ainda eram poucas semanas pra poder contar pra vocês, mas quis compartilhar a trajetória mesmo assim até para servir de inspiração para as mamães que estão tentando e passam pela frustração do negativo várias vezes”

Rango barateza A ousadia da “melhor coxinha das galáxias” feita em Curitiba; fui provar! Negócios! Gigante paranaense, Grupo Zonta inaugura novo atacarejo no estado vizinho Novidades Substituta da estação-tubo é instalada no ponto de partida do novo Inter 2