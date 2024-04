A banda Oingo Boingo cancelou o show que faria em Curitiba no dia 1 de junho, no Teatro Guaíra. No comunicado divulgado pela produtora Music On Events, responsável pela turnê da banda no Brasil, o motivo foi pouco explicado. Apenas relatou “por circunstâncias que fogem do alcance”.

Além de Curitiba, os shows em São Paulo, Rio de Janeiro, Balneário Camboriú, e em Ribeirão Preto também foram cancelados. As apresentações em Porto Alegre e em Florianópolis estão mantidas.

E os ingressos?

Os ingressos comprados para as datas canceladas, vão ser reembolsados. Conforme a RW7, produtora que estava responsável pelo show de Curitiba, o estorno das compras efetuadas pelo site do Disk-Ingressos, com pagamento no crédito e pix, será realizado automaticamente em até 59 dias úteis.

Para compras realizadas no ponto de venda físico: os clientes devem enviar os dados para o e-mail: cancelamento@diskingressos.com.br, juntamente com o número da compra. Quando o pagamento foi realizado em dinheiro e PIX, são necessários os dados bancários completos. Já para compras realizadas em cartão de crédito, os 4 últimos números do cartão utilizado na compra.

Caso o cliente possua alguma dúvida, pode entrar em contato com o SAC WhatsApp (41) 3315- 0808.

